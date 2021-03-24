30 тысяч первоклашек и тесты в мае. Что ждет киевские школы до конца учебного года

На актуальные вопросы об особенностях обучения во время карантина ответила Елена Фиданян, глава департамента образования и науки КГГА.

На весенние каникулы ученики киевских школ ушли раньше, чем планировалось, и по разным графикам. Школьники 5-11 классов отдыхали с 18 марта, в то время как у учеников младшей школы каникулы начались 22 марта. Дети из средних и старших классов будут учиться дистанционно из-за карантина в Киеве, поскольку столица находится в "красной зоне". В школы выйдут только ученики 1-4 классов, которым разрешили учиться очно, чтобы за ними был присмотр, пока родители на работе.

"Определяя даты каникул, мы учитывали ситуацию с COVID-19 в городе. Ежедневно мы собираем данные о количестве детей, заболевших в том числе ковидом, о классах и школах, которые переходят на дистанционную форму обучения. Заболеваемость перешла на новый уровень, уже касается детей средних и старших классов. Поэтому мы не стали ждать, пока количество заболевших станет огромным, и заранее отправили детей на каникулы", — говорит Елена Фиданян, директор департамента образования и науки КГГА.

Ежедневные сводки горадминистрации столицы говорят о том, что количество заболевших коронавирусом детей к середине марта увеличилось. Если в феврале оно не превышало 30 человек ежедневно, то 5 марта заболело 50 детей, 16 марта – 59, 17-ого – 64 ребенка возрастом до 17 лет. Увеличение количества заболевших детей пропорционально общему количеству заразившихся ковидом так же, как это было в предыдущую волну эпидемии в ноябре-декабре.

Из-за эпидемии киевские власти меняют не только режим обучения. Уже известно, что в четвертых и девятых классах в этом году отменят государственное итоговое оценивание (ДПА). О том, как будут выставлять годовые оценки ученикам этих классов, и на другие актуальные вопросы Елена Фиданян ответила во время прямого эфира, прошедшего в рамках образовательного фестиваля Kyiv EdFest 2021. Фокус приводит цитаты из ее выступления.

Как выставят годовые оценки?

Без ДПА дети будут получать оценки за год на основе семестрового тематического оценивания. В четвертых классах, к примеру, учителя проводили обычные контрольные, результаты которых будут учитываться при выставлении годовых оценок. Более того, ребенок имеет право на повышение оценки по тому или иному предмету. Для пересмотра оценки родители должны обратиться к администратору или учителю школы.

Как проведут ВНО в 2021 году?

Критерии проведения внешнего независимого тестирования во время пандемии не изменились. К сожалению, Украинский центр оценивания качества образования, который отвечает за проведение ВНО, не изменил также и условия проведения тестов, в том числе для детей с легочными заболеваниями из группы риска. Система остается прежней: придется физически присутствовать в пунктах тестирования, иначе ребенок не сможет участвовать во вступительной кампании. Все пункты будут обеспечены средствами для дезинфекции, однако родителям нужно обеспечить ребенка маской.

Как и в 2019 году, ВНО снова будут проводить в условиях незавершенного учебного года: первый тест по химии запланирован на 21 мая. Мы уже говорим о том, что выпускники должны иметь более свободный режим учебы в мае. Мы предлагаем перевести 11-классников на режим смешанного обучения, чтобы ребенок ходил только на самые нужные ему уроки, которые он выбрал для ВНО. Благодаря этому ученики не будут перегружены, а семьи смогут уменьшить траты на репетиторов.

Как пройдет набор в первые классы?

С 12 апреля стартует прием заявлений, мы ожидаем около 30 тыс. новых учеников в столице. Как и в прошлые годы, право на первоочередное зачисление имеют те, кто проживает на улицах, закрепленных за школой, братья и сестры нынешних учеников, дети работников образования. Только после зачисления всех первоочередных категорий школы будут принимать на вакантные места остальных детей методом лотереи.

Будет ли муниципальная охрана в школах?

По нашему опыту постоянное присутствие охранника на входе школы нерационально. Гораздо эффективнее работают "тревожные кнопки", установленные в муниципальных учебных заведениях Киева, и наряды, которые приезжают на вызов. Такую систему отрабатывают в тестовом режиме в нескольких школах столицы в рамках программы "Безпечна столиця". Кроме того, школы уже год живут в дистанционном режиме обучения. Из-за эпидемии коронавируса действуют большие ограничения по входу в школы и детсады, в том числе они касаются родителей.

Что будет с классными журналами?

В этом учебном году мы ввели приказ об обязательном ведении электронных журналов в начальной школе. Согласно принципу автономии школы сами решали, каким электронным сервисом пользоваться. В онлайн-сервисах есть недочеты, поэтому некоторые школы ведут параллельно бумажный и электронный классные журналы.

Мы не поддерживаем идею дублирования классных журналов. Бумажные журналы организованы неудобно для учителя, поскольку нужно вносить слишком много информации, которой уже никто не пользуется. Это, например, сведения об учениках на последней странице. Когда мы начали изучать разделы журнала и почему мы их не можем изменить, выяснили – к ведению классного журнала имеют отношение нормативные документы МВД или государственного архива, к примеру. Чтобы изменить журналы, нужно менять нормативные документы этих ведомств. В нынешних условиях эпидемии гораздо продуктивнее вести электронный журнал, за которым будущее, а не бумажный.

Как будет трансформироваться сеть школ?

В соответствии с новым законодательством об образовании мы трансформируем сеть школ. До 2024 года мы должны разработать план трансформации, до этого времени ничего в работе киевских школ не изменится. В новом законе нет такого типа учебных заведений, как специализированные школы, в то время как в Киеве огромное их количество. Большинство столичных специализированных школ – лингвистические, где изучают 24 иностранных языка. Все эти заведения должны трансформироваться. Закон позволяет сохранить специализацию, если школа, изучающая, к примеру, немецкий язык, подписала международный договор с Германией. На основе таких договоров мы можем сохранить I-III степень, без этого школа должна стать гимназией или лицеем. Время до 2024 года мы должны употребить на улучшение нормативных документов, чтобы не ломать школы и их коллективы.

Школы-интернаты уже реорганизуются, но мы не утратим ни одного учебного заведения. Часто мы расширяем возможности школ и планируем их развивать в будущем. В школах-интернатах, к примеру, где учатся дети с разными заболеваниями, будут сохранять не только учителей, но и медицинские отделы, которые там сейчас есть.

Изменения будут и в дистанционном формате обучения. В Киеве мы выделим несколько опорных школ, за которыми будет закреплен этот формат. Это необходимо потому, что дистанционное обучение требует компьютерной техники и программного обеспечения, которыми должны быть обеспечены опорные школы.