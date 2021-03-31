ДБР: депутат замовив вбивство заступника мера Черкас з особливою жорстокістю (відео)

Замовник Максим Шадловскій нібито вирішив влаштувати жертві Юрію Ботнару показову страту з тортурами і розчленуванням.

Державне бюро розслідувань розкрило подробиці вбивства на замовлення заступника мера Черкас Юрія Ботнара. Про це прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті.

ДБР завершило досудове розслідування і передало до суду матеріали провадження, фігурантом якого став депутат Черкаської міської ради. За версією слідства, через робочі розбіжності та особисту неприязнь політик вирішив ліквідувати заступника голови міста. Він домовився зі своїм знайомим за 1,5 тисячі доларів. Ім'я замовника слідчі не розкрили, але мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив "Стране", що йдеться про депутата міськради Максима Шадловського, який був підлеглим Юрія Ботнара.

"Замовник наполягав на тому, що вбивство має бути скоєно з особливою жорстокістю, наприклад, з використанням кислоти, а жертва обов'язково повинна страждати", — передає ДБР.

Депутат нібито погодив зі своїм спільником всі деталі злочину, зокрема час, місце, шляхи втечі та знищення доказів, а також передав завдаток розміром 500 доларів. Коли початковий задум не вдався, підозрюваний вирішив змінити план.

"Він вимагав, щоб виконавець катував жертву, відрізав йому частини плоті і розчленував його тіло. За це він підвищив суму винагороди до 2500 доларів США", — йдеться у повідомленні.

ДБР також опублікувало фрагмент відеозапису розмови імовірного замовника з виконавцем. Чоловік, названий Максом, побажав, щоб страждання жертви записали на відео і виставили, як "показову страту".

Правоохоронці дізналися про злочин, що готується, і вирішили його зімітувати під час операції. Виконавець показав кадри нібито убитого чиновника замовнику, який передав ще 500 доларів як гонорар. У цей момент його і затримали. Депутата звинувачують у замаху на організацію умисного вбивства з особливою жорстокістю.

Раніше писали, що мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара влітку 2020 року. За словами градоначальника, його підлеглий залишив машину поруч з районним центром і відправився на зустріч, а наступного ранку не прийшов на роботу.