ГБР: депутат заказал убийство заместителя мэра Черкасс с особой жестокостью (видео)

Заказчик Максим Шадловский якобы решил устроить жертве Юрию Ботнару показательную казнь с пытками и расчленением.

Государственное бюро расследований раскрыло подробности заказного убийства заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.

ГБР завершило досудебное расследование и передало в суд материалы производства, фигурантом которого стал депутат Черкасского городского совета. По версии следствия, из-за рабочих разногласий и личной неприязни политик решил ликвидировать замглаву города. Он договорился со своим знакомым за 1,5 тысячи долларов. Имя заказчика следователи не раскрыли, но мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил "Стране", что речь идет о депутате горсовета Максиме Шадловском, который был подчиненным Юрия Ботнара.

"Заказчик настаивал на том, что убийство должно быть совершено с особой жестокостью, например, с использованием кислоты, а жертва обязательно должна страдать", — передает ГБР.

Депутат якобы согласовал со своим сообщником все детали преступления, включая время, место, пути побега и уничтожение улик, а также передал задаток в размере 500 долларов. Когда изначальная затея не удалась, подозреваемый решил изменить план.

"Он требовал, чтобы исполнитель пытал жертву, отрезал ему части плоти и расчленил его тело. За это он повысил сумму вознаграждения до 2500 долларов США", — идет речь в сообщении.

ГБР также опубликовало фрагмент видеозаписи разговора предполагаемого заказчика с исполнителем. Мужчина, названный Максом, пожелал, чтобы страдания жертвы записали на видео и выставили, как "показательную казнь".

Правоохранители узнали о готовящемся преступлении и решили его сымитировать в ходе операции. Исполнитель показал кадры якобы убитого чиновника заказчику, который передал еще 500 долларов в качестве гонорара. В этот момент его и задержали. Депутата обвиняют в покушении на организацию умышленного убийства с особой жестокостью.

Ранее писали, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара летом 2020 года. По словам градоначальника, его подчиненный оставил машину рядом с районным центром и отправился на встречу, а следующим утром не пришел на работу.