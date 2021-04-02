Більше сонця – менше ризик зараження. Але у вихідні та понеділок сонця буде небагато

Погода в Україні у вихідні та на початку тижня сприятлива для поширення вірусу SARS-CoV-2: небагато сонця, підвищена вологість повітря, дощі.

Якщо вірити дослідженням, погода впливає на будь-які епідемії грипу, в тому числі і на ту епідемію, яку ми болісно переживаємо зараз. Температура повітря, УФ-індекс, вологість можуть або посилити життєдіяльність вірусу SARS-CoV-2, або ж зменшити його поширення. Якщо припустити, що найближчим часом погода буде дуже сонячною, що вологість буде максимально наближеною до ідеальної для загибелі вірусу, навіть тоді погода нас не захистить від SARS-CoV-2, але значно зменшить ймовірність зараження.

4-5 квітня спостерігається незначне похолодання на всій території України, до +4 °С вночі, до +11 °С вдень. 4 квітня християнські конфесії, які використовують григоріанський календар, відзначають Великдень. У великодні свята-2021 забороняється проводити масові заходи і залишати будинки без крайньої необхідності. Православна Пасха нескоро, і є надія, що погодні умови допоможуть людям впоратися з наступом грипу до 2 травня.

Погоду в Україні в суботу можна описати коротко: мінлива хмарність, ночі холодні, до +3 °С, вдень в середньому +8 …+11 °С, на сході та півдні місцями дощі. Тільки два регіони не вписуються в загальну суботню картину погоди: у високогірʼї Карпат стовбчик термометра буде показувати вночі до -4 °С, вдень +2 …+3 °С, очікується сніг, а на півдні країни в суботу максимальна денна температура до +13 °С.

На сході України в суботу дощі у Донецькій, Луганській, Харківській областях. Денна температура до +11 °С, нічна +4 …+5 °С. У неділю і понеділок область дощів захопить Дніпропетровську область. Температура, починаючи з суботи, буде знижуватися, але незначно, на 1-2 градуси.

У Харкові 3-5 квітня буде волога, хмарна погода, денна температура до +10 °С, тиск 739-745 мм рт. ст, пориви північно-західного вітру до 6 м/сек, ймовірні опади у суботу та понеділок.

На півдні країни в суботу буде ненабагато тепліше, ніж в інших регіонах, вдень до +13 °С, вночі +4…+6 °С, мінлива хмарність, без опадів. У неділю вдень похолоднішає до +8 °С, очікується дощ. 5 квітня в Херсонській області можуть бути значні опади. Температура морської води в Чорному морі біля Одеси до +5 °С.

У Криму 3-5 квітня погода поки що досить прохолодна для цієї пори року, вдень ​​до +10 °С, вночі до +7 °С, прогнозуються дощі.

У західному регіоні за прогнозом Синоптика 3-4 квітня нічна температура повітря -1…+1 °С, денна +8…+10 °С, переважно хмарно. У неділю, 4 квітня, можливі опади у вигляді дощу, дощу зі снігом. На початку тижня сонця буде більше, вдень повітря прогріється до +11 °С, але вночі температура залишиться на позначці -1…+1.

На високогірʼї Карпат в вихідні та на початку тижня вночі до -3 °С, вдень +2 …+3 °С, пройде невеликий дощ, який згодом може перейти у сніг.

У північних та центральних областях 3-5 квітня денна температура до +8 …+10 °С, вночі -1…+4 °С. У неділю місцями дощі. У понеділок проясниться, температура буде до +11 °С, вітер переважно північний, до 8 м/сек.

У Києві у кінці тижня +8 …+9 °С, в суботу без опадів, у неділю дощ. На початку тижня, 5 квітня, денна температура до +9 °С, вітер слабкий, західний, північно-західний, тиск 743 мм рт.ст., температура води в Дніпрі очікується на рівні + 5 …+6.