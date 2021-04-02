Больше солнца – меньше опасность заражения. Но в выходные и понедельник солнца будет немного

Погода в Украине в эти выходные и в начале недели для распространения вируса SARS-CoV-2 благоприятная: не слишком солнечная, с большой влажностью воздуха, дождливая.

Если верить многочисленным исследованиям, погода влияет на любые эпидемии гриппа, в том числе и на ту эпидемию, которую мы болезненно переживаем сейчас. Температура воздуха, УФ-индекс, влажность могут или усилить жизнедеятельность вируса SARS-CoV-2, или же уменьшить его распространение. Если предположить, что в ближайшее время погода будет очень солнечной, что влажность будет максимально приближенной к идеальной для гибели вируса, даже тогда погода нас не защитит от SARS-CoV-2, но уменьшит вероятность заражения им.

4-5 апреля наблюдается незначительное похолодание на всей территории Украины. Ночная температура 0…+4 °С, дневная +4…+7 °С. 4 апреля христианские конфессии, которые используют григорианский календарь, отмечают Пасху, и многие страны призывают к минимальным контактам во время пасхальных праздников. Православная Пасха еще нескоро, и есть надежда, что погодные условия помогут людям справиться с наступлением гриппа до 2 мая.

Погоду в Украине в субботу можно охарактеризовать коротко: переменная облачность, ночи холодные, до +3 °С, днем в среднем +8…+11 °С, на востоке и на юге местами дожди. Только два региона не вписываются в общую субботнюю картину погоды: в высокогорье Карпат ночью отрицательные значения температуры до -4 °С, днем +2…+3 °С, снег, а на юге страны в субботу максимальная дневная температура до +13 °С.

На востоке Украины 3 апреля в Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидаются дожди. Дневная температура до +11 °С, ночная +4…+5 °С. В воскресенье и понедельник область дождей захватит и Днепропетровскую область. Температура, начиная с субботы, будет понижаться, но незначительно, на 1-2 градуса.

В Харькове 3-5 апреля будет сырая облачная погода, температура до +10 °С, есть вероятность осадков в субботу и понедельник, порывы северо-западного ветра до 6 м/сек, давление 739-745 мм рт. ст.

На юге страны в субботу, 3 апреля, будет ненамного теплее, чем в остальных регионах, днем до +13 °С, ночью +4…+6 °С, переменная облачность, без осадков. Но уже в воскресенье днем похолодает до +8 °С и ожидается дождь. 5 апреля в Херсонской области могут быть значительные осадки. Температура морской воды в Черном море у Одессы до +5 °С.

В Крыму 3-5 апреля погода пока еще довольно прохладная для этого времени года, днем до +10 °С, ночью до +7 °С, прогнозируются дожди.

В западном регионе по прогнозу Синоптика 3-4 апреля ночная температура воздуха -1…+1 °С, дневная +8…+10 °С, преимущественно пасмурно. В воскресенье, 4 апреля, возможны осадки в виде дождя, дождя со снегом. В начале недели солнце будет показываться чаще, днем воздух прогреется до +11 °С, но ночью температура по-прежнему останется на отметке -1…+1 °С.

На высокогорье Карпат и в выходные, и в начале недели будут морозные ночи до -3 °С, днем +2…+3 °С, пройдет мелкий дождь, переходящий в снег.

В северных, центральных областях 3-5 апреля дневная температура до +8…+10 °С, ночью -1…+4 °С. В воскресенье местами дожди. В понедельник прояснится, температура ночью -1…+1 °С, днем до +11 °С, ветер преимущественно северный, до 8 м/сек.

В Киеве в выходные +8…+9 °С, в субботу без осадков, в воскресенье дождь. В начале недели дневная температура до +9 °С, ветер слабый, западный, северо-западный, давление 743 мм рт.ст., температура воды в Днепре ожидается на уровне + 5…+6 °С.