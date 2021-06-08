Велика приватизація-2021: в якому стані об’єкти знайдуть своїх інвесторів?

У травні-червні 2021 року в рамках великої та малої приватизації Фонд державного майна України (ФДМУ) проводить понад 100 аукціонів. Експерти сперечаються, хто зможе "зайти" на ці об’єкти — українські чи іноземні інвестори — державні підприємства потрохи банкрутують і розпилюються на металобрухт. Яким буде стан цих об’єктів на момент продажу — наразі невідомо. Втім, в Офісі Президента закликають представників міжнародної бізнес-спільноти долучатися до приватизації та інвестувати в українську економіку.

“Велика та мала приватизація 2021 року відкриває шлях ще більш масштабним інвестиціям", — пише заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.

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При цьому низка експертів та ЗМІ давно стверджують , що інвестувати в Україну без остраху втратити свої гроші можуть тільки "обрані". Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко намагається вибудувати собі імідж успішного управлінця та реформатора, менеджера західного типу, що сміливо руйнує корупційні схеми та вигідно продає неефективні держпідприємства, але деякі факти з його біографії та професійної діяльності залишають запитання та підривають ці намагання.

Приміром, вже після першого року керівництва Фондом держмайна Сенниченко потрапив у рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей України (за версією журналу "Новое Время"- 2020). А в свіжій декларації він зазначив, що зберігає дома 5 120 000 грн готівки. І це лише власних коштів, не враховуючи мільйонних доходів і статків дружини.

Що ж стосується професійної діяльності, то команда Сенниченка на чолі ФДМ вже долучилася до банкрутства низки державних підприємств — зокрема, не пощастило "Харківобленерго", "Миколаївобленерго" та харківському заводу "Електроважмаш". Для цього, як стверджують деякі ЗМІ, в керівні органи підприємств "заходили" його люди. До речі, деякі з таких "призначень" очільника ФДМУ згодом успішно оспорювалися в судах.

Якщо конкретніше, то Сенниченко звільнив керівника "Миколаївобленерго" Олега Сивака в лютому 2020 року, тоді як завдяки останньому за три роки прибуток компанії виріс в сім разів — з 4,5 до 30 млн грн в 2019 році. А у "Харківобленерго" звільнили Василя Скопенка, який зміг виплатити всі борги перед енергоринком та зробив підприємство прибутковим. На його місце призначили Костянтина Логвиненка, який за результатами 9 місяців 2020 наростив податкові борги з 291 до 309 млн грн. А кредиторська заборгованість зросла в чотири рази — з 12 до 49 млн грн.

Крім цього, на початку травня стало відомо, що акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) ухиляється від сплати податків : збитки для держбюджету складають 41 млн грн. Варто нагадати — крім того, що ОПЗ знаходиться в управлінні ФДМУ, сам пан Сенниченко з липня 2020-го став членом його Наглядової ради. Куди він сам себе й призначив . І так само він призначає в Наглядові ради інших держпідприємств заступників і інших своїх протеже. У глави Фонду Держмайна наразі є пʼять заступників. Серед них перший заступник Денис Кудін, і заступники: Леонід Антоненко, Юлія Бєлова, Тарас Єлейко і Костянтин Кошеленко. У той же час, у Сенниченка немає патронатної служби та апарату помічників. Замість цього створено окремий консультаційний орган — "Офіс постійних інвестицій". Команда Офісу надає послуги в статусі консультантів або позаштатних радників (14 радників).

Що ж до залучення до країни іноземних інвестицій, тут пан Сенниченко також створив украй не найкраще враження про нашу державу. Бо зупинення операцій з придбання держоб’єктів через невідповідність заявленим ФДМУ в аукціонної документації характеристикам явно працюють не на користь України та її інвестиційної привабливості. Так, зокрема, на початку року сталося з молдавським холдингом Zernoff, який планував придбати Марилівський спиртовий завод у Тернопільській області.

Про ефективність роботи Сенниченка на посаді голови ФДМУ свідчать також і відгуки про нього народних обранців, зокрема тих, які голосували за його призначення в 2019-му. Парламентарі від "Слуги народу" підкреслюють, що вже неодноразово про це пошкодували та радо приймають збір підписів за відставку Сенниченка. Вони це аргументують, у тому числі, неадекватною поведінкою голови ФДМУ по відношенню до народних обранців. Адже, як підкреслюють самі нардепи, Сенниченко дозволяє собі не з’являтися на засідання профільних комітетів ВРУ, навіть коли вони проходять у режимі онлайн.

Так, 31.03.2021 під час засідання аграрного Комітету ВРУ № 58 розглядалися питання щодо приватизації заводів концерну "Укрспирт". Пан Сенниченко мав би бути докладником у цій темі, однак замість себе направив із презентацією одного зі своїх заступників — Тараса Єлейко, якого нардепи слухати не схотіли.

Пізніше Сенниченко все ж відвідав засідання комітету, однак нардепи лишилися, м’яко кажучи, не дуже задоволені його відповідями на кшталт: "Ми готові на всі питання відповідати і в колективному і в індивідуальному порядку, приходити до вас, запрошуємо у Фонд…".

Голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артем Чорноморов пізніше обізвався про це так: "Був пан Сенниченко, було дуже багато запитань у народних депутатів, на превеликий жаль, на які відповіді ми не отримали".

Парламентарі ще з 2020 року збирають підписи за відставку Дмитра Сенниченко — за ініціативи нардепа від "Слуги народу" Антона Холодова. "Я збираю підписи нардепів за відставку Сенниченка. Вважаю, що його діяльність є непрофесійною, деструктивною, його потрібно терміново звільняти. Як говорив Президент? Не вмієш працювати — звільни місце іншому", — заявляє Холодов.

Парламентар стверджує, що наразі проти голови ФДМУ відкрито як мінімум шість кримінальних проваджень. Крім того, ЗМІ неодноразово писали про махінації Сенниченка з деклараціями, де містяться грубі порушення антикорупційного законодавства. Зокрема, мова про вартість офісу та гаража в Києві по вул. Кловський узвіз, буд. 7, куплених в 2016 році та оформлених на дружину Сенниченка — Лесю Чміль, що занижена в кілька разів.

"Вартість приміщення по декларації позначена як 1,1 млн грн. За курсом 26 грн / дол — це приблизно $40 тис. Ціна нереально мала. 150 квадратів в елітній точці Печерська за $40 тис — це нереально. Як і гараж на 16 квадратних метрів за $500. Реальна вартість квартири зі схожою площею на той час — близько $300 тис. Про гаражі судити не беруся. Але паркомісця в хороших будинках на Печерську коштують від $15 тис ", —наголошував журналіст-розслідувач Сергій Лямець. За його підрахунками, в цілому ціна київської нерухомості в декларації голови ФДМУ може бути занижена в 7,5 разів.

Крім того, визивають багато запитань і три квартири в ЖК "Комфорт Хаус" в Обухові, придбані Сенниченком приблизно за півроку до приходу в ФДМУ, тобто — майже відразу після звільнення з "Укрпошти".

"Сенниченко виявився кредитором покупки трьох квартир на суму 9,5 млн грн (приблизно $370 тис). Єфросинія Пасько, яка була забудовником житлового комплексу "Комфорт Хаус" — передавала квартири, доручившися за борги певного Олексія Милькевича. Схоже на схему оформлення пайової участі, але, по суті, це покупка нерухомості", — писали ЗМІ.

Проте, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) до сих пір не здійснило перевірку декларацій Дмитра Сенниченка. В цьому контексті досить дивно виглядає новина річної давності про домовленості між НАЗК і ФДМУ щодо надання доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку майна: виявляється, з травня 2020-го НАЗК і ФДМУ співпрацюють для виявлення неправдивих даних про вартість нерухомості в деклараціях.

З Національним антикорупційним бюро (НАБУ) Сенниченко теж може мати певні домовленості, про що свідчить присутність очільника ФДМУ на офіційному Youtube-каналі НАБУ , де він намагається довести, що "риба не гниє з голови". При чому, промова майже дослівно повторює його річний звіт про діяльність. А для того, щоб закріпити за собою імідж нехабарника, Сенниченко розповідає про спроби дачі хабара $5 млн та сміливо згущує фарби: мовляв, під час дачі першої частки хабара "хабародавець прийшов із холодною та з вогнепальною зброєю: у нього знайшли два ножі, автомат і пістолет".

19 травня Комітет ВРУ з питань аграрної та земельної політики визнав роботу керівництва ФДМУ в 2019—2021 роках незадовільною.

Раніше, в листопаді 2020-го, Рахункова палата оприлюднила звіт, згідно якому держбюджет недоотримав 420 млн грн доходів від господарських товариств, корпоративними правами яких наразі управляє ФДМУ на чолі з Сенниченком. При цьому, за інформацією Рахункової палати, незабезпечення відрахування доходів до держбюджету може мати ознаки кримінального правопорушення. Матеріали щодо цього були направлені в Офіс Генерального прокурора.

Також аудиторам РП стало відомо, що у Фонді відсутні примірники статутів 49% суб’єктів господарювання, управління корпоративними правами держави яких він здійснював. Окрім того, ФДМУ не затверджував або несвоєчасно затверджував фінансові плани більшості підконтрольних йому працюючих підприємств на 2019-2020 роки.

Все вказує на те, що доля політичної кар’єри Дмитра Сенниченка та питання його подальшого перебування на посаді голови ФДМУ, можуть бути вирішені вже найближчим часом.

Автор: Ольга Щербакова