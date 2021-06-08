Большая приватизация-2021: в каком состоянии объекты найдут своих инвесторов?

В мае-июне 2021 года в рамках большой и малой приватизации Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проводит более 100 аукционов. Эксперты спорят, кто сможет "зайти" на эти объекты – украинские или иностранные инвесторы, государственные предприятия понемногу банкротятся и распиливаются на металлолом. Каким будет состояние этих объектов на момент продажи, пока неизвестно. Впрочем, в Офисе президента призывают представителей Международного бизнес-сообщества приобщаться к приватизации и инвестировать в украинскую экономику.

"Большая и малая приватизация 2021 года открывает путь еще более масштабным инвестициям", – пишет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

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При этом ряд экспертов и СМИ давно утверждают, что инвестировать в Украину без боязни потерять свои деньги могут только "избранные". Председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко пытается выстроить себе имидж успешного управленца и реформатора, менеджера западного типа, который смело разрушает коррупционные схемы и выгодно продает неэффективные госпредприятия, но некоторые факты из его биографии и профессиональной деятельности оставляют вопросы и сводят на нет эти попытки.

К примеру, уже после первого года руководства Фондом госимущества Сенниченко попал в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины (по версии журнала "Новое Время"- 2020). А в свежей декларации он отметил, что хранит дома 5 120 000 грн наличных. И это только собственных средств, не считая миллионных доходов и состояния жены.

Что же касается профессиональной деятельности, то команда Сенниченко во главе ФГИ уже приложила руку к банкротству ряда государственных предприятий – в частности, не повезло "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и Харьковскому заводу "Электротяжмаш". Для этого, как утверждают некоторые СМИ, в руководящие органы предприятий "заходили" его люди. Кстати, некоторые из таких "назначений" главы ФГИУ впоследствии успешно оспаривались в судах.

Если конкретнее, то Сенниченко уволил руководителя "Николаевоблэнерго" Олега Сивака в феврале 2020 года, тогда как благодаря последнему за три года прибыль компании выросла в семь раз – с 4,5 до 30 млн грн в 2019 году. А в "Харьковоблэнерго" уволили Василия Скопенко, который смог выплатить все долги перед Энергорынком и сделал предприятие прибыльным. На его место назначили Константина Логвиненко, который по результатам 9 месяцев 2020-го нарастил налоговые долги с 291 до 309 млн грн. А кредиторская задолженность выросла в четыре раза – с 12 до 49 млн грн.

Кроме этого, в начале мая стало известно, что акционерное общество "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) уклоняется от уплаты налогов: убытки для госбюджета составляют 41 млн грн. Стоит напомнить – кроме того, что ОПЗ находится в управлении ФГИУ, сам господин Сенниченко с июля 2020-го стал членом его Наблюдательного совета. Куда он сам себя и назначил. И так же он назначает в Наблюдательные советы других госпредприятий заместителей и других своих протеже. У главы Фонда госимущества сейчас есть пять заместителей. Среди них первый заместитель Денис Кудин, и заместители: Леонид Антоненко, Юлия Белова, Тарас Елейко и Константин Кошеленко. В то же время у Сенниченко нет патронатной службы и аппарата помощников. Вместо этого создан отдельный консультационный орган – "Офис постоянных инвестиций". Команда Офиса предоставляет услуги в статусе консультантов или внештатных советников (14 советников).

Что же касается привлечения в страну иностранных инвестиций, здесь господин Сенниченко также создал крайне не лучшее впечатление о нашем государстве. Потому что приостановление операций по приобретению гособъектов из-за несоответствия заявленным ФГИУ в аукционной документации характеристикам явно работают не в пользу Украины и ее инвестиционной привлекательности. Так, в частности, в начале года произошло с молдавским холдингом Zernoff, который планировал приобрести Марыливский спиртовой завод в Тернопольской области.

Об эффективности работы Сенниченко на посту председателя ФГИУ свидетельствуют также и отзывы о нем народных избранников, в частности тех, которые голосовали за его назначение в 2019-м. Парламентарии от "Слуги народа" подчеркивают, что уже неоднократно об этом пожалели, и радушно принимают сбор подписей за отставку Сенниченко. Они это аргументируют, в том числе, неадекватным поведением главы ФГИУ по отношению к народным избранникам. Ведь, как подчеркивают сами нардепы, Сенниченко позволяет себе не являться на заседания профильных комитетов ВРУ, даже когда они проходят в режиме онлайн.

Так, 31.03.2021 во время заседания аграрного комитета ВРУ №58 рассматривались вопросы о приватизации заводов концерна "Укрспирт". Господин Сенниченко должен был бы быть докладчиком по этой теме, однако вместо себя направил с презентацией одного из своих заместителей – Тараса Елейко, которого нардепы слушать не захотели.

Позже Сенниченко все же посетил заседание комитета, однако нардепы остались, мягко говоря, не очень довольны его ответами вроде: "Мы готовы на все вопросы отвечать и в коллективном, и в индивидуальном порядке, приходить к вам, приглашаем в Фонд…”.

Председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Артем Черноморов позже отозвался об этом так: "Был господин Сенниченко, было очень много вопросов у народных депутатов, к большому сожалению, на которые ответа мы не получили".

Парламентарии еще с 2020 года собирают подписи за отставку Дмитрия Сенниченко – по инициативе нардепа от "Слуги народа" Антона Холодова. "Я собираю подписи нардепов за отставку Сенниченко. Считаю, что его деятельность является непрофессиональной, деструктивной, его нужно срочно увольнять. Как говорил Президент? Не умеешь работать – освободи место другому", – заявляет Холодов.

Парламентарий утверждает, что сейчас против главы ФГИУ открыто как минимум шесть уголовных производств. Кроме того, СМИ неоднократно писали о махинациях Сенниченко с декларациями, где содержатся грубые нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, речь о стоимости офиса и гаража в Киеве по ул. Кловский спуск, д. 7, купленных в 2016 году и оформленных на жену Сенниченко – Лесю Чмиль, которая занижена в несколько раз.

"Стоимость помещения по декларации обозначена как 1,1 млн грн. По курсу 26 грн/долл. – примерно $40 тыс. Цена нереально мала. 150 квадратов в элитной точке Печерска за $40 тыс. – это нереально. Как и гараж на 16 кв. м за $500. Реальная стоимость квартиры с похожей площадью в то время — около $300 тыс., о гаражах судить не берусь. Но парко-места в хороших домах на Печерске стоят от $15 тыс. ", – отмечал журналист-расследователь Сергей Лямец. По его подсчетам, в целом цена киевской недвижимости в декларации главы ФГИУ может быть занижена в 7,5 раз.

Кроме того, вызывают много вопросов и три квартиры в ЖК "Комфорт Хаус" в Обухове, приобретенные Сенниченко примерно за полгода до прихода в ФГИУ, то есть почти сразу после увольнения из "Укрпочты".

"Сенниченко оказался кредитором покупки трех квартир на сумму 9,5 млн грн (примерно $370 тыс). Ефросинья Пасько, которая была застройщиком жилого комплекса "Комфорт Хаус", передавала квартиры, поручившись за долги некоего Алексея Милькевича. Похоже на схему оформления долевого участия, но, по сути, это покупка недвижимости", – писали СМИ.

Тем не менее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) до сих пор не осуществило проверку деклараций Дмитрия Сенниченко. В этом контексте довольно странно выглядит новость годичной давности о договоренности между НАЗК и ФГИУ относительно предоставления доступа к Единой базе данных отчетов об оценке имущества: оказывается, с мая 2020-го НАЗК и ФГИУ сотрудничают для выявления ложных данных о стоимости недвижимости в декларациях.

С Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) Сенниченко тоже может иметь определенные договоренности, о чем свидетельствует присутствие главы ФГИУ на официальном Youtube-канале НАБУ, где он пытается доказать, что "рыба не гниет с головы". Причем речь почти дословно повторяет его годовой отчет о деятельности. А для того, чтобы закрепить за собой имидж "нехабарника", Сенниченко рассказывает о попытках дачи взятки $5 млн и смело сгущает краски: мол, во время дачи первой части взятки "взяткодатель пришел с холодным и огнестрельным оружием: у него нашли два ножа, автомат и пистолет".

19 мая Комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики признал работу руководства ФГИУ в 2019-2021 годах неудовлетворительной.

Ранее, в ноябре 2020-го, Счетная палата обнародовала отчет, согласно которому госбюджет недополучил 420 млн грн доходов от хозяйственных обществ, корпоративными правами которых сейчас управляет ФГИУ во главе с Сенниченко. При этом, по информации Счетной палаты, необеспечение отчисления доходов в госбюджет может иметь признаки уголовного правонарушения. Материалы по этому поводу были направлены в офис Генерального прокурора.

Также аудиторам РП стало известно, что в Фонде отсутствуют экземпляры уставов 49% субъектов хозяйствования, управление корпоративными правами государства которых он осуществлял. Кроме того, ФГИУ не утверждал или несвоевременно утверждал финансовые планы большинства подконтрольных ему работающих предприятий на 2019-2020 годы.

Все указывает на то, что судьба политической карьеры Дмитрия Сенниченко и вопросы его дальнейшего пребывания на посту главы ФГИУ могут быть решены уже в ближайшее время.

Автор: Ольга Щербакова