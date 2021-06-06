Коронавірус в Україні: за 6 червня госпіталізували 602 людини

Всього по країні зайняті 9 484 місць для COVID-пацієнтів, що становить 13,22% від їх загальної кількості.

Станом на вечір 6 червня по Україні зайняті 9 484 з 71 756 доступних місць для пацієнтів з підозрою або підтверджених діагнозом COVID-19 (13,22% від загальної кількості). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

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За 6 червня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні госпіталізували 602 людини. Виписали ж з лікарень за добу 636 COVID-пацієнтів.

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 6 червня:

Харківська область — 64 випадки;

Одеська область — 48;

Дніпропетровська область — 46;

Миколаївська область — 33;

Херсонська область та м. Київ — по 31.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 6 червня:

Донецька область — 76 осіб;

Рівненська область — 70;

Харківська та Дніпропетровська області — по 67;

Одеська область — 33;

Житомирська область — 31.

Лідери серед регіонів по завантаженості "кисневих" ліжок на 6 червня:

Донецька область — 21,36%;

Харківська область — 21,19%;

Одеська область — 16,37%;

Сумська область — 16,33%;

Луганська область — 16,15%.

Всього ж за станом на вечір 6 червня по Україні зайняті 12,87% "кисневих" ліжкомісць для COVID-пацієнтів.

Відзначимо, за вчора, 5 червня, по країні зафіксували 937 нових випадків зараження COVID-19, серед яких — 50 дітей і 28 медпрацівників.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні хочуть запустити COVID-паспорта. У Кабінеті міністрів відзначили, що запуск сертифікатів вакцинації в Україні планують синхронізувати з аналогічними процесами в ЄС.