Коронавірус в Україні: за 6 червня госпіталізували 602 людини
Всього по країні зайняті 9 484 місць для COVID-пацієнтів, що становить 13,22% від їх загальної кількості.
Станом на вечір 6 червня по Україні зайняті 9 484 з 71 756 доступних місць для пацієнтів з підозрою або підтверджених діагнозом COVID-19 (13,22% від загальної кількості). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
За 6 червня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні госпіталізували 602 людини. Виписали ж з лікарень за добу 636 COVID-пацієнтів.
Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 6 червня:
- Харківська область — 64 випадки;
- Одеська область — 48;
- Дніпропетровська область — 46;
- Миколаївська область — 33;
- Херсонська область та м. Київ — по 31.
Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 6 червня:
- Донецька область — 76 осіб;
- Рівненська область — 70;
- Харківська та Дніпропетровська області — по 67;
- Одеська область — 33;
- Житомирська область — 31.
Лідери серед регіонів по завантаженості "кисневих" ліжок на 6 червня:
- Донецька область — 21,36%;
- Харківська область — 21,19%;
- Одеська область — 16,37%;
- Сумська область — 16,33%;
- Луганська область — 16,15%.
Всього ж за станом на вечір 6 червня по Україні зайняті 12,87% "кисневих" ліжкомісць для COVID-пацієнтів.
Відзначимо, за вчора, 5 червня, по країні зафіксували 937 нових випадків зараження COVID-19, серед яких — 50 дітей і 28 медпрацівників.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні хочуть запустити COVID-паспорта. У Кабінеті міністрів відзначили, що запуск сертифікатів вакцинації в Україні планують синхронізувати з аналогічними процесами в ЄС.