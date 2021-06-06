Коронавирус в Украине: за 6 июня госпитализировали 602 человека

Всего по стране заняты 9 484 мест для COVID-пациентов, что составляет 13,22% от их общего количества.

По состоянию на вечер 6 июня по Украине заняты 9 484 из 71 756 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (13,22% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

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За 6 июня с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине госпитализировали 602 человека. Выписали же из больниц за сутки 636 COVID-пациентов.

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 6 июня:

Харьковская область — 64 случая;

Одесская область — 48;

Днепропетровская область — 46;

Николаевская область — 33;

Херсонская область и г. Киев — по 31.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 6 июня:

Донецкая область — 76 человек;

Ровненская область — 70;

Харьковская и Днепропетровская области — по 67;

Одесская область — 33;

Житомирская область — 31.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 6 июня:

Донецкая область — 21,36%;

Харьковская область — 21,19%;

Одесская область — 16,37%;

Сумская область — 16,33%;

Луганская область — 16,15%.

Всего же по состоянию на вечер 6 июня в Украине заняты 12,87% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов.

Отметим, за вчера, 5 июня, по стране зафиксировали 937 новых случаев заражения COVID-19, среди которых — 50 детей и 28 медработников.

Напомним, с 1 июля в Украине хотят запустить COVID-паспорта. В Кабинете министров отметили, что запуск сертификатов вакцинации в Украине планируют синхронизировать с аналогичными процессами в ЕС.