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Коронавирус в Украине: за 6 июня госпитализировали 602 человека

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Фото: hromadske | Госпитализация с коронавирусом

Всего по стране заняты 9 484 мест для COVID-пациентов, что составляет 13,22% от их общего количества.

По состоянию на вечер 6 июня по Украине заняты 9 484 из 71 756 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (13,22% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

За 6 июня с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине госпитализировали 602 человека. Выписали же из больниц за сутки 636 COVID-пациентов.

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 6 июня:

  • Харьковская область — 64 случая;
  • Одесская область — 48;
  • Днепропетровская область — 46;
  • Николаевская область — 33;
  • Херсонская область и г. Киев — по 31.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 6 июня:

  • Донецкая область — 76 человек;
  • Ровненская область — 70;
  • Харьковская и Днепропетровская области — по 67;
  • Одесская область — 33;
  • Житомирская область — 31.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 6 июня:

  • Донецкая область — 21,36%;
  • Харьковская область — 21,19%;
  • Одесская область — 16,37%;
  • Сумская область — 16,33%;
  • Луганская область — 16,15%.

Всего же по состоянию на вечер 6 июня в Украине заняты 12,87% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов.

Отметим, за вчера, 5 июня, по стране зафиксировали 937 новых случаев заражения COVID-19, среди которых — 50 детей и 28 медработников.

Напомним, с 1 июля в Украине хотят запустить COVID-паспорта. В Кабинете министров отметили, что запуск сертификатов вакцинации в Украине планируют синхронизировать с аналогичными процессами в ЕС.