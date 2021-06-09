У Києві близько сотні шкіл можуть втратити директорів через рішення міськради

Депутати хочуть призначати в школи "своїх" людей для завоювання більшого електорату, вважає активістка Олена Парфьонова.

З 1 липня 109 шкіл у Києві залишаться без директорів, яким не продовжили контракти і не знайшли заміну. Про це співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова написала в колонці видання "ZN, ua".

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За її словами, цього літа столичні школи не зможуть підготуватися до нового навчального року без директорів, у яких закінчуються контракти. Наприклад, саме директор підписує договори терміном на рік з вчителями пенсійного віку, які за підрахунками експертів становлять третину всіх педагогів.

"Немає директора — немає контракту, і всіх цих працівників звільнять. А чи повернуться вони, коли директора нарешті призначать, і скільки через це в школі буде вакансій — невідомо", — підкреслила авторка.

У 2015 році в Києві вперше в Україні провели прозорий відбір шкільних керівників, з тих пір відбулися 18 таких конкурсів. Однак, у травні 2021 року освітня комісія Київради порекомендувала КМДА призупинити відбір директорів, офіційною причиною назвали підготовку нового Положення про конкурс.

Депутати вирішили змінити склад конкурсної комісії, який прописаний у документі. За даними Парфьонової, 10 червня на сесії Київради повинні представити напрацьовані правки. Згідно з чинними правилами, у комісію повинні входити від 6 до 15 осіб: місцеві депутати (по одному від фракції), чиновники, експерти і громадські діячі, автори ж нового Положення пропонують інший склад:

два держслужбовці;

двоє людей, призначених комісією Київради за освітою;

два представники громадських організацій, призначених Громадською радою КМДА.

Таким чином депутати й обрані ними люди становитимуть більшу частину комісії. При цьому в поправках немає ні слова про вимоги до майбутніх членів і про правила відбору. Незрозуміло також, як буде працювати "фільтр", представлений Громадською радою КМДА.

"Ми ж всі прекрасно розуміємо, як за допомогою критеріїв відбору можна відсіяти небажаних учасників ради. Усе це не що інше як спотворення ідеї конкурсу через надбудови «фільтру» або «прокладки» для установ громадянського суспільства", — зазначила Олена Парфьонова.

Вона припустила, що правки потрібні депутатам для призначення лояльних директорів, які допоможуть завоювати великий електоральний ресурс у школах.

У Київраді мають намір підвищити ціну за проїзд у громадському транспорті. Депутат Дмитро Білоцерківець розповів, що остаточний тариф буде відомий до кінця літа, але він не повинен перевищувати 20 гривень.