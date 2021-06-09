В Киеве около сотни школ могут лишиться директоров из-за решения горсовета

Депутаты хотят назначать в школы "своих" людей для завоевания большего электората, считает активист Алена Парфенова.

С 1 июля 109 школ в Киеве останутся без директоров, которым не продлили контракты и не нашли замену. Об этом сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова написала в колонке издания "ZN,ua".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, этим летом столичные школы не смогут подготовиться к новому учебному году без директоров, у которых заканчиваются контракты. К примеру, именно директор подписывает договора сроком на год с учителями пенсионного возраста, которые по подсчетам экспертов составляют треть всех педагогов.

"Нет директора — нет контракта, и всех этих работников уволят. А вернутся ли они, когда директора наконец назначат, и сколько из-за этого в школе будет вакансий — неизвестно", — подчеркнул автор.

В 2015 году в Киеве впервые в Украине провели прозрачный отбор школьных руководителей, с тех пор состоялись 18 таких конкурсов. Однако в мае 2021 года образовательная комиссия Киевсовета порекомендовала КГГА приостановить отбор директоров, официальной причиной назвали подготовку нового Положения о конкурсе.

Депутаты решили изменить состав конкурсной комиссии, который прописан в документе. По данным Парфеновой, 10 июня на сессии Киевсовета должны представить наработанные правки. Согласно действующим правилам, в комиссию должны входить от 6 до 15 человек: местные депутаты (по одному от фракции), чиновников, экспертов и общественных деятелей, авторы же нового Положения предлагают другой состав:

два госслужащих;

два человека, назначенных комиссией Киевсовета по образованию;

два представителя общественных организаций, назначенных Общественным советом КГГА.

Таким образом депутаты и выбранные ими люди составят большую часть комиссии. При этом в правках нет ни слова о требованиях к будущим членам и о правилах отбора. Непонятно также, как будет работать "фильтр", представленный Общественным советом КГГА.

"Мы же все прекрасно понимаем, как с помощью критериев отбора можно отсеять нежелательных участников совета. Все это не что иное как искажение идеи конкурса через надстройки «фильтра» или «прокладки» для учреждений гражданского общества", — отметила Алена Парфенова.

Она предположила, что правки нужны депутатам для назначение лояльных директоров, которые помогут завоевать большой электоральный ресурс в школах.

В Киевсовете собираются повысить цену за проезд в общественном транспорте. Депутат Дмитрий Белоцерковец рассказал, что окончательный тариф будет известен к концу лета, но он не должен превышать 20 гривен.