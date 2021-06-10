Гінеколог у платній клініці: чому це зручніше?

Усі лікарські спеціальності важливі, але є такі лікарі, до яких ми ходимо частіше, ніж до інших — щоб стежити за здоров'ям, виявляти можливі відхилення від норми і лікувати вже наявні захворювання. Один з таких особливо важливих лікарів для жінок — гінеколог.

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Важливо! Не займайтеся самолікуванням і обов'язково відвідуйте гінеколога мінімум раз на рік, навіть якщо вас нічого не турбує, а також при плануванні і під час вагітності, з початком статевого життя, з початком менопаузи.

Якщо в родині є випадки «жіночих» захворювань та онкології, перевірятися потрібно часто, не відкладаючи візит до лікаря, якщо помічені тривожні симптоми.

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Платні та державні

У будь-якої жінки є можливість вибрати лікаря для відвідування, не тільки в поліклініці, до якої вона приписана або де проходить професійні огляди, а й у приватній клініці.

У деяких ситуаціях візит до «платного» лікаря виявляється і зручнішим, і більш безпечним вирішенням проблеми.

Більше того, консультація гінеколога в Києві та інших великих містах пропонується в десятках різних організацій, серед яких підбирається оптимальний варіант. Тобто з'являється можливість підібрати фахівця і найбільш зручний кабінет для запису.

Переваги платних кабінетів гінеколога

Можливість термінового запису і візиту в зручний час — це перша перевага. На жаль, ресурсів державних установ не завжди вистачає, щоб оперативно приймати потік пацієнтів. На практиці це означає, що отримати талон у кабінет лікаря можна не завжди, та й у чергах посидіти доведеться. Якщо помічені тривожні симптоми або консультація потрібна терміново, то очікування може посилити проблему.

Комплекс послуг у стінах однієї установи. Якщо звернутися у велику комерційну клініку, то пацієнтці запропонують весь комплекс процедур, які можуть знадобитися після або під час візиту до гінеколога. Мова про аналізи, які можна здати у власній лабораторії клініки, про діагностичні та терапевтичні процедури.

Зазначимо і підхід комерційних організацій до лікування й обстеження. Якщо державні клініки часто працюють тільки за затвердженими протоколами, то комерційні організації нерідко активніше використовують інновації та сертифіковані передові технології, більш сучасне обладнання.