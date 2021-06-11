Завершилися виплати "карантинної" допомоги в розмірі 8 тисяч гривень фізособам-підприємцям

Всього кошти отримали майже 340 тисяч ФОП.

Пенсійний фонд 7 червня завершив виплати "карантинної" допомоги фізособам-підприємцям. Про це повідомила у Facebook пресслужба "Дії".

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На виплати допомоги підприємцям держава спрямувала понад 2,7 мільярдів гривень. Всього кошти отримали 337,95 тисяч ФОП.

"Новина, яку всі так чекали. Виплати ФОП у розмірі 8 000 гривень від ПФУ (Пенсійного Фонду України) завершені", — зазначили в "Дії".

Варто зазначити, що на початку червня Кабінет міністрів виділив додаткові 1,4 мільярди гривень з держбюджету на виплати одноразової допомоги в розмірі 8 000 гривень для ФОП і найманих працівників.

Нагадаємо, заявки на отримання такої допомоги почали приймати 19 квітня, а наприкінці місяця стартували виплати 8 000 гривень. При цьому документи закінчили приймати 18 травня. Передбачалися виплати з держбюджету і з місцевих бюджетів застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Однак фізичні особи-підприємці, які мають право на отримання одноразової допомоги згідно з постановою Кабміну, скаржилися на відмови, які приходять в "Дії". Ще в грудні більшість ФОПів дізналися, що перші 8 000 гривень їм не підходять через неправильний порядок розташування КВЕД (Класифікації видів економічної діяльності).

Підтримка платників у кризові часи могла б бути більшою за умови відсутності в країні тіньового ринку спирту й тютюну, які за оцінками експертів зазнають втрат бюджету від 20 мільярдів гривень на рік.