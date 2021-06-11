Завершились выплаты "карантинной" помощи в размере 8 тысяч гривен физлицам-предпринимателям

Всего средства получили около 340 тысяч ФЛП

Пенсионный фонд 7 июня завершил выплаты "карантинной" помощи физлицам-предпринимателям. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Дії".

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На выплаты помощи предпринимателям государство направило более 2,7 миллиардов гривен. Всего средства получили 337,95 тысяч ФЛП

"Новость, которую все так ждали. Выплаты ФЛП в размере 8000 гривен от ПФУ (Пенсионного Фонда Украины) завершены", – отметили в "Дії".

Стоит отметить, что в начале июня Кабинет министров выделил дополнительные 1,4 миллиардов гривен из госбюджета на выплаты единоразовой помощи в размере 8000 гривен для ФЛП и наемных работников.

Напомним, заявки на получение такой помощи начали принимать 19 апреля, а в конце месяца стартовали выплаты 8000 гривен. При этом документы закончили принимать 18 мая. Предусматривались выплаты из госбюджета и из местных бюджетов застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Однако физические лица-предприниматели, имеющие право на получение единоразовой помощи согласно постановлению Кабмина, жаловались на отказы, которые приходят в "Дії". Еще в декабре многие ФЛП узнали, что первые 8000 гривен им не положены из-за неправильного порядка расположения КВЭД (Классификации видов экономической деятельности).

Поддержка плательщиков в кризисные времена могла бы быть больше при условии отсутствия в стране теневого рынка спирта и табака, которые по оценкам экспертов несут потери бюджета от 20 миллиардов гривен в год.