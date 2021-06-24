Поліцейський вивіз і до смерті забив чоловіка після скандалу в кафе, — Генпрокуратура

Патрульний закував у кайданки і до смерті забив чоловіка, який вилаяв його матом. Правоохоронцю загрожує всього 10 років в'язниці.

У Кривому Розі командира взводу патрульної поліції звинувачують у перевищенні повноважень через смерть затриманого. Подробиці справи розкрила пресслужба Офісу генерального прокурора на офіційному сайті.

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За версією слідства, в серпні 2018-го поліцейський затримав чоловіка під час конфлікту в кафе на місцевому ринку, проте не доставив у районне відділення Нацполіції, а вивіз у заміську лісопосадку. Патрульний сильно вдарив чоловіка по голові кулаком і завдав важкої травми, через яку останнього госпіталізували в лікарню у стані коми. Медики намагалися врятувати життя пацієнта, однак через три тижні він помер, так і не прийшовши до тями.

Як доповнила пресслужба ДБР, 47-річний відвідувач кафе почав лаяти правоохоронців матом і всіляко обурюватися їх втручанням. Тоді командир взводу надів на чоловіка кайданки і відвіз на службовому автомобілі. Після інциденту патрульний ще три роки продовжував працювати в рядах МВС, і лише в квітні 2021 року його усунули з посади.

[ + – ] Слідчі заповнюють документи з поліцейським, якого звинувачують у вбивстві Фото: ГБР

Управління Державного бюро розслідувань в Полтаві провело розслідування у межах кримінальної справи, тепер же спеціалізований підрозділ Офісу генпрокурора з протидії порушень прав людини направив до суду обвинувальний акт. Слідство вважає патрульного винним у перевищенні службових повноважень з тяжкими наслідками, а також умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що викликали смерть затриманого. За обидва злочини обвинуваченого можуть позбавити свободи терміном до 10 років.

Раніше Генпрокуратура запідозрила поліцейських у катуваннях людини заради зізнання в Черкаській області. Правоохоронці вибили затриманому чотири зуба, залишили багато синців і саден по всьому тілу.

У Київській області патрульного підозрюють у побитті трьох осіб, які нібито голосно слухали музику. Проти затриманих склали адміністративні протоколи про хуліганство і пʼяне водіння, проте пізніше суди закрили провадження за відсутність складу злочину.