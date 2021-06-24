Полицейский вывез и до смерти забил мужчину после скандала в кафе, - Генпрокуратура

Патрульный заковал в наручники и до смерти забил мужчину, который обругал его матом. Правоохранителю грозит всего 10 лет тюрьмы.

В Кривом Роге командира взвода патрульной полиции обвиняют в превышении полномочий из-за смерти задержанного. Подробности дела раскрыла пресс-служба Офиса генерального прокурора на официальном сайте.

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По версии следствия, в августе 2018 года полицейский задержал мужчину во время конфликта в кафе на местном рынке, однако не доставил в районное отделение Нацполиции, а вывез в загородную лесопосадку. Патрульный сильно ударил мужчину по голове кулаком и нанес тяжелую травму, с которой последнего госпитализировали в больницу в состоянии комы. Медики пытались спасти жизнь пациента, однако через три недели он скончался, так и не придя в сознание.

Как дополнила пресс-служба ГБР, 47-летний посетитель кафе начал ругать правоохранителей матом и всячески возмущаться их вмешательством. Тогда командир взвода надел на мужчину наручники и увез на служебном автомобиле. После инцидента патрульный еще три года продолжал работать в рядах МВД, и лишь в апреле 2021 года его отстранили от должности.

[ + – ] Следователи заполняют документы с полицейским, которого обвиняют в убийстве Фото: ГБР

Управление Государственного бюро расследований в Полтаве провело расследование в рамках уголовного дела, теперь же специализированное подразделение Офиса генпрокурора по противодействию нарушений прав человека направило в суд обвинительный акт. Следствие считает патрульного виновным в превышении служебных полномочий с тяжелыми последствиями, а также умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, вызвавших смерть задержанного. За оба преступления обвиняемого могут лишить свободу на срок до 10 лет.

Ранее Генпрокуратура заподозрила полицейских в пытках человека ради признания в Черкасской области. Правоохранители выбили задержанному четыре зуба, оставили много синяков и ссадин по всему телу.

В Киевской области патрульного подозревают в избиении трех человек, которые якобы громко слушали музыку. Против задержанных составили административные протоколы о хулиганстве и пьяном вождении, однако позже суды закрыли производства за отстутсвием состава преступления.