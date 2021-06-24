Нападав ззаду і душив ременем: в Києві серійного ґвалтівника засудили до 10 років в'язниці (відео)

Зловмисник з 2017 року полював на жінок в Голосіївському районі столиці, вибираючи жертв, схожих одна на одну.

У Києві Голосіївський районний суд виніс вирок серійному ґвалтівнику, жертвами якого стали пʼять жінок. Подробиці розкрила пресслужба Київської міської прокуратури.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як зʼясували слідчі, чоловік з 2017 року по вечорах ходив по малолюдних місцях Голосіївського району, вишукуючи жінок зі схожою зовнішністю. Вибравши жертву, зловмисник підкрадався ззаду, душив ременем і перетягував в лісопосадку для зґвалтування. Таким чином він поглумився над двома киянками, ще троє змогли вирватися.

Нещодавно в Голосіївському районному суді відбувся розгляд кримінального провадження, у процесі якого прокурор представив зібрані докази злочинів. Суддя визнав 42-річного чоловіка винним за всіма епізодами зґвалтування і замахами на зґвалтування, засудивши насильника до 10 років позбавлення волі — це максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом за такі злочини.

Пресслужба прокуратури додала, що раніше чоловіка вже кілька разів притягували до кримінальної відповідальності, зокрема і за сексуальне насильство. Поки вирок не вступив в силу, засудженого будуть тримати під вартою.

Спільнота "Київ Оперативний" опублікувала у Facebook відео з засудженим громадянином, яке записали в поліції. Чоловік зізнався на камеру, що відбував покарання за статтями №152, №153, №141, №142 і №206, проте залишив поза увагою, в яких роках і за які саме злочини сидів. Перші дві статті в УКУ передбачають покарання за зґвалтування та сексуальне насильство (без проникнення). Імовірно, злочинець притягувався ще в радянські часи, а в 141-ій статті КК УРСР вказано грабіж, в 142 — розбій, у 206 — хуліганство.

Раніше в Києві засудили чоловіка, який ґвалтував жінок в туалеті торгового центру. На суді житель Полтави не визнав свою провину і заявив, що вривалося в кабінки виключно заради жарту. Тепер йому належить провести три роки у вʼязниці і виплатити по 30 тисяч гривень двом постраждалим в якості компенсації.

Дівчинка 6 років потрапила до лікарні після зґвалтування в Луганській області. Поліція по гарячих слідах затримала в Сєвєродонецьку інженера, в квартирі якого знайшли докази злочину.