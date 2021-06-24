Нападал сзади и душил ремнем: в Киеве серийного насильника приговорили к 10 годам тюрьмы (видео)

Злоумышленник с 2017 года охотился на женщин в Голосеевском районе столицы, выбирая жертв, похожих друг на друга.

В Киеве Голосеевский районный суд вынес приговор серийному насильнику, жертвами которого стали пять женщин. Подробности раскрыла пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как выяснили следователи, мужчина с 2017 года по вечерам ходил по малолюдным местам Голосеевского района, выискивая женщин с похожей внешностью. Выбрав жертву, злоумышленник подкрадывался сзади, душил ремнем и перетаскивал в лесопосадку для изнасилования. Таким образом он надругался над двумя киевлянками, еще трое смогли вырваться.

Недавно в Голосеевском районном суде состоялось рассмотрение уголовного производства, в ходе которого прокурор представил собранные доказательства преступлений. Судья признал 42-летнего мужчину виновным по всем эпизодам изнасилования и покушения на изнасилование, приговорив насильника к 10 годам лишения свободы — это максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за такие преступления.

Пресс-служба прокуратуры добавила, что ранее мужчину уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе и за сексуальное насилие. Пока приговор не вступил в силу, осужденного будут держать под стражей.

Сообщество "Киев Оперативный" опубликовало в Facebook видео с осужденным гражданином, которое записали в полиции. Мужчина признался на камеру, что отбывал наказание по статьям №152, №153, №141, №142 и №206, однако не отметил, в каких годах и за какие именно преступления сидел. Первые две статьи в УКУ предусматривают наказание за изнасилование и сексуальное насилие (без проникновения). Вероятно, преступник привлекался еще в советские времена, а в 141-й статье УК УССР указан грабеж, в 142 — разбой, в 206 — хулиганство.

Ранее в Киеве осудили мужчину, который насиловал женщин в туалете торгового центра. На суде житель Полтавы не признал свою вину и заявил, что врывался в кабинки исключительно ради шутки. Теперь ему предстоит провести три года в тюрьме и выплатить по 30 тысяч гривен двум пострадавшим в качестве компенсации.

Девочка 6 лет попала в больницу после изнасилования в Луганской области. Полиция по горячим следам задержала в Северодонецке инженера, в квартире которого нашли доказательства преступления.