На "Міс Україна" не можуть знайти конкурсанток через наколоті губи, фотошоп і ескорт

Дівчата, які приїжджають на відбір після онлайн-реєстрації, часто не відповідають очікуванням організаторів конкурсу — як зовнішнім, так і інтелектуальним.

Знайти учасниць для "Міс Україна" в цьому році виявилося справжньою проблемою. До всього цього, самі потенційні кандидатки раз у раз фальсифікують свої дані за допомогою графічних редакторів, через що в дійсності вони виявляються зовсім не тими, за кого намагаються себе видати.

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У матеріалі ТСН йдеться, що все це — через нові і досить жорсткі вимоги, які висувають американські партнери конкурсу.

Зараз відбір дівчат проходить в Харкові, його проводять директор Вероніка Щипцова і колишні переможниці.

Вимоги до кандидаток такі: дівчина незаміжня у віці від 17 до 26 років і зростом від 168 см, яка не має імплантів, наколотих губ, нарощеного волосся і татуювань.

Крім зовнішніх даних, дівчата повинні бути ерудованими і вміти підтримати світську бесіду.

"Ми запитуємо про якісь інтелектуальні і моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про те, які перспективи фінансові дасть їй перемога в конкурсі, то це зовсім інше", — зазначила Вероніка Шіпцова, директору конкурсу.

Ще однією проблемою стали дівчата-ескортниці. За умовами конкурсу, така діяльність категорично заборонена. Щоб переконатися, що дівчата не займаються подібним, проводиться моніторинг їх сторінок в соціальних мережах, а також їм задають багато питань на самі різні теми.

Щипцова також зазначає, що багато дівчат під час походу на кастинг не освідомлюють, що попереду їх чекає великий обсяг роботи. Йдеться, зокрема, про відвідування культурних заходів, благодійності, відвідування спортивного табору, в якому буде йти підготовка до конкурсу.

Організатори "Міс Укрраіна" запевняють, що якщо на конкурс "Міс світу" від України поїде дівчина із заплямованою репутацією, то це буде ударом по іміджу всієї країни.

Нагадаємо, що в Харкові в торгово-розважальному комплексі "Нікольський" відбувся другий відкритий кастинг учасниць "Міс Україна — 2021". Спробувати свої сили прийшли понад 100 дівчат. Учасниць оцінювали за зовнішніми параметрами, умінням вести себе на сцені і перед камерою, а також вміння орієнтуватися в різних ситуаціях і давати цікаві відповіді на найрізноманітніші питання.

Фокус раніше розбирався в тому, які нові правила конкурсу "Міс Україна" та його нова концепція.