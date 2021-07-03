На "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток из-за наколотых губ, фотошопа и эскорта

Девушки, которые приезжают на отбор после онлайн-регистрации, часто не соответствуют ожиданиям организаторов конкурса — как внешним, так и интеллектуальным.

Найти участниц для "Мисс Украина" в этом году оказалось самой настоящей проблемой. Ко всему прочему, сами потенциальные кандидатки то и дело фальсифицируют свои данные с помощью графических редакторов, из-за чего в действительности они оказываются совсем не теми, за кого пытаются себя выдать.

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В материале ТСН говорится, что все это — из-за новых и достаточно жестких требований, которые выдвигают американские партнеры конкурса.

Сейчас отбор девушек проходит в Харькове, его проводят директор Вероника Щипцова и бывшие победительницы.

Требования к кандидаткам такие: девушка не замужем в возрасте от 17 до 26 лет и ростом от 168 см, не имеющая имплантов, наколотых губ, нарощенных волос и татуировок.

Помимо внешних данных, девушки должны быть эрудированными и уметь поддержать светскую беседу.

"Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое", — отметила Вероника Шипцова, директор конкурса.

Еще одной проблемой стали девушки-эскортницы. По условиям конкурса, такая деятельность категорически запрещена. Чтобы убедиться, что девушки не занимаются подобным, проводится мониторинг их страничек в социальных сетях, а также задают много вопросов на самые разные темы.

Щипцова также отмечает, что многие девушки во время похода на кастинг не отдают себе отчет в том, что впереди их ждет большой объем работы. Речь идет, в частности, о посещении культурных мероприятий, благотворительности и посещении спортивного лагеря, в котором будет идти подготовка к конкурсу.

Организаторы "Мисс Укрраина" уверяют, что если на конкурс "Мисс мира" от Украины поедет девушка с запятнанной репутацией, то это будет ударом по имиджу всей страны.

Напомним, что в Харькове в торгово-развлекательном комплексе "Никольский" состоялся второй открытый кастинг участниц "Мисс Украина – 2021". Попробовать свои силы пришли более 100 девушек. Участниц оценивали по внешним параметрам, умением вести себя на сцене и перед камерой, а также умение ориентироваться в различных ситуациях и давать интересные ответы на самые разнообразные вопросы.

Фокус ранее разбирался в том, каковы новые правила конкурса "Мисс Украина" и его новая концепция.