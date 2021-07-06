Кредит під заставу авто: наскільки зручно, вигідно та безпечно

Кредитні продукти вкрай популярні серед населення — споживчі програми, іпотечне кредитування, різні розстрочки, кредити із забезпеченням і кредит під заставу автомобіля зокрема. На кредити із забезпеченням, а в нашому випадку з «рухомою» заставою, звернемо особливу увагу.

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Увага! Кредити — це потенційно небезпечний фінансовий інструмент. Якщо ви берете гроші в борг на неліквідні та відверто дурні покупки, не оцінюєте тверезо свої фінансові можливості, не враховуєте переплату, то кредит може серйозно зіпсувати вам життя і нашкодити гаманцю.

У чому зручність і плюси заставних кредитів

Банк або будь-яка інша організація, яка видає гроші в борг, оцінює позичальника за такими чинниками ризику — перевіряє платоспроможність, джерела і стабільність доходів, робить все, щоб перестрахуватися і позбавити себе від грошових втрат. Якщо ризик дуже високий, кредитор або відмовляє, або встановлює дуже високі відсотки для компенсації, нав'язує страхування і так далі.

Наявність застави, яку в разі крайньої необхідності кредитор реалізує для покриття боргу і відсотків, сприймається, як позитивний фактор. Кредитор зменшує ризик для себе і з більшою готовністю видає частину ринкової вартості застави споживачеві кредитного продукту. Відсотки при цьому можуть бути навіть нижчими, ніж у звичайних кредитів.

У контексті позик під заставу авто варто зазначити не тільки банківські організації, а й спеціалізовані компанії, що працюють в цьому ж напрямку. Їхні переваги — це більш лояльне ставлення до клієнта, термін видачі грошей на руки протягом дня, висока оцінка застави.

Якщо обидві сторони дотримуються умов співпраці, закріпленої нотаріально, то кредитор отримує гарантію повернення коштів, а людина — можливість взяти гроші в борг відносно швидко, не збираючи пакет документів і не доводячи кредитору свою платоспроможність. Якщо позичальник виконає свої зобов'язання, то права власності на заставне майно (в нашому випадку на авто), повернуться до нього після погашення заборгованості.

Вдумливо вибирайте кредитора

Наскільки вигідною і безпечною буде позика, безпосередньо залежить від того, до кого ви звернетеся за грошима. Якщо ми говоримо про термінові кредити під заставу авто, то компанія-кредитор повинна працювати на повністю прозорих і зрозумілих умовах, відповідно до законодавства, угоди повинні закріплюватися нотаріусами, а автомобіль оцінюватися адекватно.

На жаль, на ринку кредитних послуг багато компаній, які беруть авто під заставу, прописуючи «підводні камені» в договорі або безпосередньо обманюючи клієнта — встановлюють величезні відсотки, не повертають заставу або вимагають оплату непосильних штрафів за надуманими причинами. Не всі працюють в правовому полі та чесно.

У позитивному ключі хочеться зазначити компанію «Кронвест», яка пропонує кредити під заставу ТЗ зі ставкою 1-3% на місяць і виплатою до 80% ринкової вартості автомобіля, з обов'язковим нотаріальним оформленням угоди. Власне транспортний засіб при цьому може залишатися в користуванні — цю послуга на українському ринку компанія запропонувала першою. Детальніше про послуги та умови ви можете дізнатися на сайті: https://cronvest.com/.