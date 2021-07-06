Кредит под залог авто: насколько удобно, выгодно и безопасно

Кредитные продукты крайне популярны среди населения – потребительские программы, ипотечное кредитования, различные рассрочки, кредиты с обеспечением и кредит под залог автомобиля в том числе. На кредиты с обеспечением, а в нашем случае с «движимым» залогом, обратим особое внимание.

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Внимание! Кредиты – это потенциально опасный финансовый инструмент. Если вы берете деньги в долг на неликвидные и откровенно глупые покупки, не оцениваете трезво свои финансовые возможности, не учитываете переплату, то кредит может серьезно испортить вам жизнь и навредить кошельку.

В чем удобство и плюсы залоговых кредитов

Банк или любая другая организация, которая выдает деньги в долг, оценивает заемщика по факторам риска – проверяет платежеспособность, источники и стабильность доходов, делает все, чтобы перестраховаться и избавить себя от денежных потерь. Если риск слишком высок, кредитор либо отказывает, либо устанавливает очень высокие проценты для компенсации, навязывает страховки и так далее.

Наличие залога, который в случае крайней необходимости кредитор реализует для покрытия долга и процентов, воспринимается, как положительный фактор. Кредитор уменьшает риск для себя и с большей готовностью выдает часть рыночной стоимости залога потребителю кредитного продукта. Проценты при этом могут быть даже ниже, чем у обычных кредитов.

В контексте займов под залог авто стоит отметить не только банковские организации, но и специализированные компании, работающие в этом же направлении. Их преимущества – это более лояльное отношение к клиенту, срок выдачи денег на руки в течение дня, высокая оценка залога.

Если обе стороны соблюдают условия сотрудничества, закреплённого нотариально, то кредитор получает гарантию возврата средств, а человек – возможность взять деньги в долг относительно быстро, не собирая пакет документов и не доказывая кредитору свою платёжеспособность. Если заемщик исполнит свои обязательства, то права собственности на залоговое имущество (в нашем случае на авто), вернутся к нему после погашения задолженности.

Вдумчиво выбирайте кредитора

Насколько выгодным и безопасным будет заем, напрямую зависит от того, к кому вы обратитесь за деньгами. Если мы говорим о срочных кредитах под залог авто, то компания-кредитор должна работать на полностью прозрачных и понятных условиях, в соответствии с законодательством, сделки должны закрепляться нотариусами, а автомобиль оцениваться адекватно.

К сожалению, на рынке кредитных услуг много компаний, которые берут авто в залог, прописывая «подводные камни» в договоре или напрямую обманывая клиента – устанавливают огромные проценты, не возвращают залог или требуют оплату непосильных штрафов по надуманным причинам. Не все работают в правовом поле и честно.

В положительном ключе хочется отметить компанию «Кронвест», которая предлагает кредиты под залог ТС со ставкой 1-3% в месяц и выплатой до 80% рыночной стоимости автомобиля, с обязательным нотариальным оформлением сделки. Само транспортное средство при этом может оставаться в пользовании – эту услуга на украинском рынке компания предложила первой. Подробнее об услугах и условиях вы можете узнать на сайте: https://cronvest.com/.