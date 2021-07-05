У Києві через Atlas Weekend змінять графік роботи метро та наземного транспорту

Влада попереджає, що в Києві в разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".

У ніч на 7 та 10 липня через музичний фестиваль Atlas Weekend у Києві змінять графік роботи метрополітену та наземного транспорту, повідомляється на сайті КМДА.

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У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА попередили, що на час проведення фестивалю Atlas Weekend у Києві робота громадського транспорту буде продовжена.

Так, у ніч на 7 та 10 липня графік роботи київського метрополітену й наземного транспорту буде продовжений на одну годину. У КМДА додали, що перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде здійснене після того, як пройдуть останні пари поїздів.

У разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, влада може закрити на вхід для пасажирів станцію метро "Виставковий центр". У пресслужбі КМДА також розʼяснили, графік роботи яких тролейбусів був продовжений через проведення Atlas Weekend у Києві.

"Також на весь період проведення фестивалю — 6, 7, 8 і 9 липня — на одну годину продовжена робота тролейбусів № 11, 12, 43, 45 і автобусів №56", — підсумували в Департаменті КМДА.

Раніше Фокус повідомляв, що фестиваль Atlas Weekend потрапив у скандал після запрошення співака Валерія Меладзе. Організатори Atlas Weekend зробили анонс виступу російського артиста Валерія Меладзе 8 липня, через що на фестиваль обрушився шквал критики.

Також Фокус розповідав, що організатори Atlas Weekend виправдалися за запрошення Валерія Меладзе. Представники фестивалю стверджують, що їхнє рішення покликати Меладзе пояснюється великою кількістю запитів від шанувальників артиста на території України.