В Киеве из-за Atlas Weekend изменят график работы метро и наземного транспорта

Власти предупреждают, что в Киеве в случае необходимости возможное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро "Выставочный центр".

В ночь на 7 и 10 июля число из-за музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве изменят график работы метрополитена и наземного транспорта, сообщается на сайте КГГА.

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В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА предупредили, что на время проведения фестиваля Atlas Weekend в Киеве работа общественного транспорта будет продлена.

Так, в ночь на 7 и 10 июля график работы киевского метрополитена и наземного транспорта будет продлен на один час. В КГГА добавили, что перевозка пассажиров наземным общественным транспортом будет осуществлена после того, как пройдут последние пары поездов.

В случае необходимости и зависимо от пассажиропотока, власти могут закрыть на вход для пассажиров станцию метро "Выставочный центр". В пресс-службе КГГА также разъяснили, график работы каких троллейбусов был продлен из-за проведения Atlas Weekend в Киеве.

"Также на весь период проведения фестиваля — 6, 7, 8 и 9 июля — на один час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56", — подытожили в Департаменте КГГА.

Ранее Фокус сообщал, что фестиваль Atlas Weekend угодил в скандал после приглашения певца Валерия Меладзе. Организаторы Atlas Weekend сделали анонс выступления российского артиста Валерия Меладзе 8 июля, из-за чего на фестиваль обрушился шквал критики.

Также Фокус рассказывал, что организаторы Atlas Weekend оправдались за приглашение Валерия Меладзе. Представители фестиваля утверждают, что их решение позвать Меладзе объясняется большим количеством запросов от поклонников артиста на территории Украины.