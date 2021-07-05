Підземелля Києво-Печерської лаври під загрозою руйнування: настоятель звернувся до Шмигаля (фото)

Через збільшення рівня зволоженості ґрунтів є ризик обвалення в місцях, які є частиною маршруту паломників. Це загрожує жертвами серед вірян.

Якщо терміново не почати протиаварійні роботи в лабіринтах Ближніх печер Києво-Печерської лаври, існує загроза їх руйнування, яке може супроводжуватися людськими жертвами. Відповідне звернення настоятеля монастиря Павла (Лебедя) опубліковане на сторінці Української православної церкви (Московського патріархату) у Facebook.

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Настоятель звернувся до премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля і попросив виділити на ремонт кошти з резервного фонду державного бюджету. Павло Лебідь нагадав, що Лабіринти Ближніх печер (корпус №90) є обʼєктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Открытые источники

Загроза, за його словами, криється в збільшенні рівня зволоженості ґрунтів останнім часом. Через природні й техногенні фактори гідрологічні умови ділянок у лабіринті печер залишаються складними, що, як зазначив Лебідь, незабаром може призвести до розвитку небезпечних процесів.

"Багаторічна амортизація і незадовільний стан підземних інженерних комунікацій, а також весняне сніготанення призводять до насичення водоносного горизонту над печерами і підтоплення печерного комплексу. Постійний моніторинг стану лабіринтів Ближніх печер свідчить про те, що рівень зволоженості ґрунтів, де розташований памʼятник, останнім часом істотно збільшився", — заявив митрополит Павло.

За його словами, неодноразово скликалися комісії техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких ситуація в печерах визначалася як "надзвичайна регіонального масштабу".

Ці ділянки — частина паломницького маршруту, саме тому є загроза людських жертв.

Обʼєкти, про які йдеться, є комплексом підземних печер у Києво-Печерській лаврі. Їх ширина — 1,5 м, висота — 2,5 м, а загальна довжина становить 383 метри. Вони складаються з трьох вулиць, які зʼєднані між собою переходами.

Раніше слідчі столичного територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки в двох департаментах Київської міської державної адміністрації (КМДА) через будівництво шестиповерхового офісного будинку біля Києво-Печерської Лаври. Слідчі стверджують, що чиновники нібито не стали на заваді будівництву 6-поверхового будинку, в якому за планом не повинно бути більше 4-х поверхів.