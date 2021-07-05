Подземелья Киево-Печерской лавры под угрозой разрушения: настоятель обратился к Шмыгалю (фото)

Из-за увеличения уровня увлажненности грунтов есть риск обрушения в местах, которые являются частью маршрута паломников. Это чревато жертвами среди верующих.

Если срочно не начать противоаварийные работы в лабиринтах Ближних пещер Киево-Печерской лавры, существует угроза их разрушения, которое может сопровождаться человеческими жертвами. Соответствующее обращение настоятеля монастыря Павла (Лебедя) опубликовано на странице Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Facebook.

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Настоятель обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и попросил выделить на ремонт средства из резервного фонда государственного бюджета. Павел Лебедь напомнил, что Лабиринты Ближних пещер (корпус №90) являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Открытые источники

Угроза, по его словам, кроется в увеличении уровня увлажненности грунтов в последнее время. Из-за природных и техногенных факторов гидрологические условия участков в лабиринте пещер остаются сложными, что, как отметил Лебедь, вскоре может привести к развитию опасных процессов.

"Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился", – заявил митрополит Павел.

По его словам, неоднократно созывались комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которых ситуация в пещерах определялась как "чрезвычайная регионального масштаба".

Эти участки — часть паломнического маршрута, именно поэтому есть угроза человеческих жертв.

Объекты, о которых идет речь, представляют собой комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. Их ширина — 1,5 м, высота — 2,5 м, а общая длина составляет 383 метра. Они состоят из трех улиц, которые соединены между собой переходами.

Ранее следователи столичного территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) из-за строительства шестиэтажного офисного здания возле Киево-Печерской Лавры. Следователи утверждают, что чиновники якобы не воспрепятствовали строительству 6-этажного дома, в котором по плану не должно быть более 4-х этажей.