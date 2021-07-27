"Вона вузька": пілот з ОАЕ вперше відмовився вести літак по рулінні одеського аеропорту (відео)

Через застряглий на смузі літак авіакомпанії flydubai в аеропорту утворилися затори.

Командир Boeing 737-800 авіакомпанії flydubai з ОАЕ, приземлившись на нову ЗПС в Одеському аеропорту, заявив про те, що його не влаштовує ширина магістральної рульової доріжки і відмовився рулити по ній до перону. Про це повідомляє видання "Думська".

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Літак, який прибув із Дубаї, торкнувся злітно-посадкової смуги о 13:23. Звернувши на руліжні доріжки РД-А5, і проїхавши її до стику зі старою ЗПС, командир екіпажу заявив, що далі рухатися не зможе, оскільки ширина руління не відповідає правилам його авіакомпанії.

Через кілька хвилин приземлився літак SkyUp, який звернув на ту ж РД, але не зміг рухатися далі через літак flydubai, що стоїть.

На місце затору прибув аеродромний тягач, який спочатку виштовхав до перону літак SkyUp, а потім flydubai.

"Думська" повідомляє, що через інцидент майже чотириста пасажирів були змушені чекати в салонах літаків, а літак Ryanair не зміг вчасно вилетіти до польського Катовиці — затримка склала 40 хвилин.

Також видання зазначає, що літаки flydubai вже давно здійснюють польоти в Одесу, і подібних претензій раніше не було.

Керівництво з льотної експлуатації Boeing 737-800 дозволяє рулювання по доріжках шириною 16 метрів. Ширина одеського руління — 17,5 метрів. Пілот же flydubai стверджує, що вимога його авіакомпанії — 18 метрів.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, що летів зі Стамбула в Київ, 20 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.

У квітні авіалайнера компанії Azur Air довелося повертатися на аеродром відправлення після надходження сигналу про розгерметизацію салону.