"Она узкая": пилот из ОАЭ впервые отказался вести самолет по рулежке одесского аэропорта (видео)

Из-за застрявшего на полосе самолета авиакомпании flydubai в аэропорту образовалась пробка.

Командир Boeing 737-800 авиакомпании flydubai из ОАЭ, приземлившись на новую ВПП в Одесском аэропорту, заявил о том, что его не устраивает ширина магистральной рулежной дорожки и отказался рулить по ней к перрону. Об этом сообщает издание "Думская".

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Самолет, прибывший из Дубаи, коснулся взлетно-посадочной полосы в 13:23. Свернув на рулежную дорожку РД-А5, и проехав ее до стыка со старой ВПП, командир экипажа заявил, что дальше двигаться не сможет, так как ширина рулежки не соответствует правилам его авиакомпании.

Через несколько минут приземлился самолет SkyUp, который свернул на ту же РД, но не смог двигаться дальше из-за стоящего самолета flydubai.

На место затора прибыл аэродромный тягач, который сначала вытолкал к перрону самолет SkyUp, а затем flydubai.

"Думская" сообщает, что из-за инцидента около четырехсот пассажиров были вынуждены ждать в салонах самолетов, а самолет Ryanair не смог вовремя вылететь в польский Катовице – задержка составила 40 минут.

Также издание отмечает, что самолеты flydubai уже давно совершают полеты в Одессу, и подобных претензий ранее не было.

Руководство по летной эксплуатации Boeing 737-800 разрешает руление по дорожкам шириной 16 метров. Ширина одесской рулежки – 17,5 метров. Пилот же flydubai утверждает, что требование его авиакомпании – 18 метров.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, летевший из Стамбула в Киев, 20 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.

В апреле авиалайнеру компании Azur Air пришлось возвращаться на аэродром отправления после поступившего сигнала о разгерметизации салона.