Максимальні виплати з ОСЦПВ збільшать: хто та скільки отримуватиме

Граничну величину виплат з ОСЦПВ запропоновано збільшити на 23%, а ліміт відшкодування за європротоколом — на 60%.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) запропонувало Національному банку (як галузевому регулятору) збільшити максимальний розмір виплат з ОСЦПВ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

ОСЦПВ — це обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. Тобто якщо з вини власника поліса ОСЦПВ сталося ДТП, платити постраждалим буде не він, а його страхова компанія.

Виплати з ОСЦПВ запропоновано зробити такими:

до 160 тис. грн за шкоду, заподіяну майну потерпілого (зараз 130 тис. грн);

до 320 тис. грн — за шкоду життю та здоров'ю (зараз 260 тис. грн).

Як при цьому зміниться вартість поліса ОСЦПВ, поки не повідомляється.

Також пропонується збільшити ліміт виплат за європротоколом до 80 тис. грн (зараз — 50 тис. грн).

Останній раз страхові суми змінювалися розпорядженням Нацкомфінпослуг (тодішнього регулятора) у вересні 2019 року.

За даними МТСБУ, за підсумками першого кварталу 2021 року на виплати за шкоду майну, що перевищують в 130 тис. нрн, припадає 0,65% загальної кількості виплат, а сума таких виплат складає 4,3% загальної.

У МТСБУ вважають, що збільшення межі виплат за європротоком сприятиме підвищенню довіри автовласників до такого способу оформлення ДТП. Зараз учасники ДТП побоюються, що вартість ремонту їхнього авто може перевищити 50 тис. грн, тому викликають поліцію для складання протоколу. При цьому їм ще доводиться платити і штраф за порушення ПДР.

У січні — травні 2021 кількість вимог, врегульованих за європротоком, зросла на 34% у річному вимірі. Постраждалим виплачено 270 млн грн, що становить третину загальної суми виплат (зростання на 45%).

У 1 кварталі було укладено 1,9 млн договорів ОСЦПВ, що на 7,7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. За них автовласники заплатили 1,5 млрд грн (зростання на 13%).

Страхові компанії врегулювали 40,1 тис. вимог (зростання за рік на 10%) постраждалих у ДТП і заплатили 822 млн грн (зростання на 21%).

У МТСБУ підкреслюють, що обсяг виплат за ОСЦПВ зростає швидше, ніж надходження від нових договорів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як застрахувати автомобіль і як отримати виплати за страховкою ОСЦПВ.