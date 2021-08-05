Авіакомпанія "Українські вертольоти" направила 4 вертольоти до Туреччини задля допомоги у гасінні лісових пожеж

Як повідомляє турецьке інформагенство Anadolu, вчора до Туреччини прибули чотири українські вертольоти Мі-8МТВ-1

Таким чином авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилась до гуманітарної ініціативи Президента України надати братському народові Туреччини допомогу у гасінні масштабних пожеж та на безоплатній основі направила до м. Испарта багатоцільові модернізовані вертольоти з екіпажами у кількості 40 осіб, які проводитимуть гасіння пожеж вночі.

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Раніше Україна надала Туреччині два пожежні літаки Ан-32П із складу авіації ДСНС України. Отже, як йдеться у публікації Anadolu, Україна зробила один із найбільших внесків за кількістю наданих суден для пожежогасіння. На даний час Українській флот в Туреччині складає 6 одиниць авіаційної техніки.

[ + – ] Фото з офіційного сайту ДСНС України

Загалом, для допомоги у боротьбі із цим лихом до Туреччини вже споряджено 18 повітряних суден з шести різних країн. Проте, не всі з них працюють на безоплатній основі. Турецькі джерела зазначають, що авіатори Російської Федерації, яка надала п"ять літаків Іл-76 та три вертольоти Мі-8, працювати безоплатно відмовились.