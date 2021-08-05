Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, вчера в Турцию прибыли четыре украинских вертолета Ми-8МТВ-1

Таким образом авиакомпания "Украинские вертолеты" присоединилась к гуманитарной инициативе Президента Украины предоставить братскому народу Турции помощь в тушении масштабных пожаров и на безвозмездной основе направила в г. Ыспарта многоцелевые модернизированные вертолеты с экипажами в количестве 40 человек, которые будут проводить тушения пожаров ночью.

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Ранее Украина предоставила Турции два пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины. Таким образом, как говорится в публикации Anadolu, Украина сделала один из крупнейших вкладов по количеству предоставленных судов для пожаротушения. В настоящее время украинский флот в Турции составляет 6 единиц авиационной техники.

[ + – ] Фото с официального сайта ГСЧС Украины

В общем, для помощи в борьбе с этим бедствием в Турцию уже снаряжены 18 воздушных судов с шести разных стран. Однако, не все из них работают на безвозмездной основе. Турецкие источники отмечают, что авиаторы Российской Федерации, которая предоставила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, работать бесплатно отказались.