Віруючі Івано-Франківська домоглися від кіномережі заміни фільму "Демонік" на "Загін самогубців"

Християнська організація разом з депутатом від "Свободи" заявила, що фільм "ображає почуття віруючих і пропагує сатанізм". У кінопрокаті пішли їм назустріч.

Громадська організація "Християнський рух за життя" звернулася в Івано-Франківську до одного з кінотеатрів з вимогою зняти з прокату фільм "Демонік". Фотокопію їхнього звернення опублікувало видання Delo.ua.

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Лист підписав глава "Руху за життя" Ярослав Дубас, який є депутатом міської ради Івано-Франківська від партії "Свобода".

На думку "представників християнських та громадських організацій", фільм "ображає релігійні почуття віруючих людей міста і пропагує сатанізм, який сам по собі є деструктивним".

"Продовження показу може обурити громадськість міста і створити негативний імідж кінотеатру, що, в свою чергу, негативно вплине на кінокультуру в місті", — стверджується в зверненні.

Керівництво кінотеатру зреагувало оперативно і попросило дистриб'ютора фільму "в терміновому порядку" зняти з прокату у них фільм "Демонік". "Пропонуємо замінити два сеанси фільму "Демонік" на два сеанси фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" з 06.08.2021", — йдеться в листі.

За даними сайту kino-teatr.ua 7 серпня фільм "Демонік" в Івано-Франківську показує тільки кінотеатр "Люм'єр": три вечірніх сеанси в одному залі.

"Демонік" — це канадський науково-фантастичний фільм жахів режисера Ніла Бломкампа, знятий ним за власним сценарієм. За сюжетом, в сучасному світі орден екзорцистів бореться з демонами за допомогою технологій, а не молитов. Завдяки пристрою, здатному створювати проекції в свідомості інших людей, служителі церкви відловлюють нечисть, яка таїться в душах людей. Головному герою доведеться заглянути в розум своєї матері, яку обвинувачують у вбивстві понад 20-ти осіб, щоб відшукати істинну причину її жорстокості.

Прем'єра фільму в Україні відбулася 29 липня.

"Загін самогубців: Місія навиліт" — американський супергеройський фільм, заснований на однойменних коміксах видавництва DC Comics. Картина випущена компанією Warner Bros. Pictures як самостійний сиквел до "Загону самогубців" (2016) і є десятим за рахунком фільмом з Розширеного всесвіту DC.

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