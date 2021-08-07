Верующие Ивано-Франковска добились от киносети замены фильма "Демоник" на "Отряд самоубийц"

Христианская организация вместе с депутатом от "Свободы" заявила, что фильм "оскорбляет чувства верующих и пропагандирует сатанизм". В кинопрокате пошли им навстречу.

Общественная организация "Христианское движение за жизнь" ("Рух за життя") обратилась в Ивано-Франковске к одному из кинотеатров с требованием снять с проката фильм "Демоник". Фотокопию их обращения опубликовало издание Delo.ua.

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Письмо подписал глава "Руху за життя" Ярослав Дубас, который является депутатом городского совета Ивано-Франковска от партии "Свобода".

По мнению "представителей христианских и общественных организаций", фильм "оскорбляет религиозные чувства верующих людей города и пропагандирует сатанизм, который сам по себе является деструктивным".

"Продолжение показа может возмутить общественность города и создать негативный имидж кинотеатру, что, в свою очередь, негативно повлияет на кинокультуру в городе", – утверждается в обращении.

Руководство кинотеатра среагировало оперативно и попросило дистрибьютора фильма "в срочном порядке" снять с проката у них фильм "Демоник". "Предлагаем заменить два сеанса фильма "Демоник" на два сеанса фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" с 06.08.2021", – говорится в письме.

По данным сайта kino-teatr.ua, 7 августа фильм "Демоник" в Ивано-Франковске показывает только кинотеатр "Люмьер": три вечерних сеанса в одном зале.

"Демоник" – это канадский научно-фантастический фильм ужасов режиссера Нила Бломкампа, снятый им по собственному сценарию. По сюжету, в современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Главному герою придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20-ти человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.

Премьера фильма в Украине состоялась 29 июля.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" – американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics. Картина выпущена компанией Warner Bros. Pictures как самостоятельный сиквел к "Отряду самоубийц" (2016) и является десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC.

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