Керівництво АТ "ДПЗКУ" розтратило 1,5 млрд грн держкорпорації, — МВС

Стверджується, що корпорація продавала зерно підставним компаніям за заниженими цінами. Журналісти пов'язують її керівництво з Юлією Тимошенко.

Слідчі Нацполіції стверджують, що під час досудового розслідування викрили посадових осіб акціонерного товариства "Державна продовольча зернова корпорація України" (АТ "ДПЗКУ"), які, як зазначають у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ, увійшли в змову з третіми особами і вчинили розтрату його майна. Сума завданих збитків оцінюється у понад 57 мільйонів доларів (понад 1,5 мільярда гривень).

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Розтрата, як стверджується в повідомленні, була здійснена шляхом проведення експортних операцій зернових підконтрольним компаніям-нерезидентам за заниженою вартістю без передоплати.

Розповідається про те, що за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадові особи АТ "ДПЗКУ" закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, значно нижчою за ринкову.

Станом на сьогодні відомо про те, що в січні-травні 2021 року корпорація уклала контракти з іноземними компаніями на експорт зерна на більше ніж 231 мільйон доларів, а на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість цих компаній перед АТ "ДПЗКУ" перевищила 57 мільйонів доларів.

Фото: прес-служба МВС

"Крім того, вони уклали договори страхування, в яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим викликали тяжкі наслідки", — пише МВС.

Корпорація, як стверджується, уклала договори добровільного страхування з трьома страховими компаніями на суму 2,559 мільярда гривень, сплативши страхову премію розміром 99,042 мільйона гривень. Страховий тариф за договором склав 3,87% від вартості майна корпорації. Це, як пишуть в МВС, у 3-5 разів перевищує ринковий.

Співробітники поліції 10 і 11 серпня провели 62 обшуки. Вони відбувалися в Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Рівненській та Одеській областях. Обшукували місця роботи і проживання фігурантів розслідування, їх транспортні засоби та офісні приміщення.

Фото: прес-служба МВС

Були знайдені і вилучені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп'ютерна техніка, мобільні телефон і 200 тисяч доларів.

Після проведення низки експертиз буде вирішуватися питання про оголошення фігурантам виробництва підозр.

Як пише ZN.ua, керує держкорпорацією Андрій Власенко, призначення на цю посаду якого пролобіювала лідер фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко. Нібито в обмін на призначення "Батьківщина" повинна була голосувати в залі Верховної Ради разом з "Слугою народу" за важливі для Банкової питання.

[ + – ] Андрій Власенко Фото: Зеркало недели

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