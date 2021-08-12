Руководство АО "ГПЗКУ" растратило 1,5 млрд грн госкорпорации, – МВД

Утверждается, что корпорация продавала зерно подставным компаниям по заниженным ценам. Журналисты связывают ее руководство с Юлией Тимошенко.

Следователи Нацполиции утверждают, что во время досудебного расследования разоблачили должностных лиц акционерного общества "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (АО "ГПЗКУ"), которые, как говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел, вошли в сговор с третьими лицами и совершили растрату его имущества. Сумма причиненного ущерба оценивается в более 57 миллионов долларов (более 1,5 миллиарда гривен).

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Растрата, как утверждается в сообщении, была совершена путем проведения экспортных операций зерновых подконтрольным компаниям-нерезидентам по заниженной стоимости без предоплаты.

Рассказывается о том, что за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица АО "ГПЗКУ" закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной.

По состоянию на сегодня известно о том, что в январе-мае 2021 года корпорация заключила контракты с иностранными компаниями на экспорт зерна на более чем 231 миллион долларов, а на конец июля 2021 года дебиторская задолженность этих компаний перед АО "ГПЗКУ" превысила 57 миллионов долларов.

Фото: пресс-служба МВД

"Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжкие последствия", — пишет МВД.

Корпорация, как утверждается, заключила договоры добровольного страхования с тремя страховыми компаниями на сумму 2,559 миллиарда гривен, уплатив страховую премию в размере 99,042 миллиона гривен. Страховой тариф по договору составил 3,87% от стоимости имущества корпорации. Это, как пишут в МВД, в 3-5 раз превышает рыночный.

Сотрудники полиции 10 и 11 августа провели в 62 обыска. Они происходили в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областях. Обыскивали места работы и проживания фигурантов расследования, их транспортные средства и офисные помещения.

Фото: пресс-служба МВД

Были найдены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефон и 200 тысяч долларов.

После проведения ряда экспертиз будет решаться вопрос об объявлении фигурантам производства подозрений.

Как пишет ZN.ua, руководит госкорпорацией Андрей Власенко, назначение на эту должность которого пролоббировала лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко. Якобы в обмен на назначение "Батькивщина" должна была голосовать в зале Верховной Рады вместе со "Слугой народа" за важные для Банковой вопросы.

[ + – ] Андрей Власенко Фото: Зеркало недели

24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило шести чиновникам из Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением по делу "VAB Банка". Утверждается, что Стоимость имущества банка умышленно завысили в 25 раз, чтобы оформить кредит, а регулятор "закрыл глаза" на нарушения.

НАБУ подозревает руководство филиала "Укрзализныци" в нанесении убытков на 103 млн гривен. По версии детестивов, чиновники для своей выгоды закупали дизтопливо по цене, завышенной на 10%.