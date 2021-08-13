Епідеміолог: "Не виключено, що штам коронавірусу "Йота" вже є в Україні"

Кандидат медичних наук Андрій Александрін розповів Фокусу, що в Україні відсутня система епіднагляду, що не дозволяє адекватно виявляти циркуляцію мутацій вірусу.

Кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог і засновник "Національної експертної групи" Андрій Александрін не виключає ймовірності того, що штам коронавірусу "Йота" вже може бути на території України. Про це він сказав у коментарі Фокусу для статті, в якій ми докладного розбирали що відомо про штам "Йота".

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"Я роблю таке припущення, тому що слова Радуцького (голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації — Ред.) або Ляшка (глава Міністерства охорони здоров'я — Ред.) про те, що у нас виявили 4 або 10 випадків "Дельта" штаму — це смішно. Ми живемо у час стрімкого сполучення між країнами, і говорити що у нас немає цієї мутації — нерозумно. Інша справа, що у нас відсутня система епіднагляду та відсутні потужності, які можуть виявляти циркуляцію штамів серед населення", — підкреслив Александрін.

Епідеміолог заявив, що єдиною установою в Україні, яке може вести облік мутацій коронавірусу, є Інститут мікробіології Національної академії наук (НАН). Він зазначив, що саме в цій організації виявили перші факти зараження "уханьським" і "Дельта" штамами в країні. Александрін розповів, що представники інституту неодноразово зверталися в уряд і Міністерство охорони здоров'я для того, щоб їм виділили кошти для запуску системи циркуляції штамів, проте з якихось причин їх прохання досі не задовольнили.

Клінічний імунолог і доктор медичних наук Андрій Волянський в коментарі Фокусу сказав, що вважає вкрай малоймовірним наявність штаму коронавірусу "Йота" в Україні, зазначаючи, що з початку 2021 року зараження ним фіксували у невеликій кількості лише в низці країн Європи.

"Важливо те, що заразніший штам витісняє всі інші. Тому потрібно очікувати домінування в Україні штаму "Дельта". Малоймовірно, що найближчим часом домінуючим буде інший варіант", — підкреслив Волянський.

Загалом експерти сходяться на думці, що нині найбільш заразною мутацією коронавірусу є "Дельта", тому варто очікувати домінування на території України саме її. Втім, вони обидва зазначають, що зараз про штам "Йота" вкрай мало достовірних даних, тому робити остаточні висновки поки рано.

Повний текст Фокуса про те, що відомо про штам коронавірусу "Йота" доступний за посиланням.