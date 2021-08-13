Эпидемиолог: "Не исключено, что штамм коронавируса "Йота" уже есть в Украине"

Кандидат медицинских наук Андрей Александрин рассказал Фокусу, что в Украине отсутствует система эпиднадзора, что не позволяет адекватно выявлять циркуляцию мутаций вируса.

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог и основатель "Национальной экспертной группы" Андрей Александрин не исключает вероятности того, что штамм коронавируса "Йота" уже может быть на территории Украины. Об этом он сказал в комментарии Фокусу для статьи, в который мы подробного разбирали что известно о штамме "Йота".

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"Я делаю такое предположение, потому что слова Радуцкого (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации — Ред.) или Ляшко (глава Министерства здравоохранения — Ред.) о том, что у нас выявили 4 или 10 случаев "Дельта" штамма — это смешно. Мы живем в век быстрого сообщения между странами, и говорить что у нас нет этой мутации — глупо. Другое дело, что у нас отсутствует система эпиднадзора и отсутствуют мощности, которые могут выявлять циркуляцию штаммов среди населения", — подчеркнул Александрин.

Эпидемиолог заявил, что единственным учреждением в Украине, которое может вести учет мутаций коронавируса, является Институт микробиологии Национальной академии наук (НАН). Он отметил, что именно в этой организации выявили первые факты заражения "уханьским" и "Дельта" штаммами в стране. Александрин рассказал, что представители института неоднократно обращались в правительство и Министерство здравоохранения для того, чтобы им выделили средства для запуска системы циркуляции штаммов, однако по каким-то причинам их просьбы до сих пор не удовлетворили.

Клинический иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Волянский же в комментарии Фокусу сказал, что считает крайне маловероятным наличие штамма коронавируса "Йота" в Украине, отмечая, что с начала 2021 года заражения им фиксировали в небольшом количестве лишь в ряде стран Европы.

"Важно то, что более заразный штамм вытесняет все остальные. Поэтому нужно ожидать доминирования в Украине штамма "Дельта". Маловероятно, что в ближайшее время доминирующим будет другой вариант", — подчеркнул Волянский.

В целом эксперты сходятся во мнении, что на текущий момент наиболее заразной мутацией коронавируса является "Дельта", потому стоит ожидать доминирования на территории Украины именно ее. Впрочем, они оба отмечают, что на текущий момент о штамме "Йота" крайне мало достоверных данных, потому делать окончательные выводы пока рано.

Полный текст Фокуса о том, что известно о штамме коронавируса "Йота" доступен по ссылке.