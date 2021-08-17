Трагедія в Бречі: двоє співробітників чернігівської IT-компанії загинули від удару струмом в озері

На території туристичного комплексу "Бреч" не виявилося ні рятувальників, ні лікаря, а електричне обладнання біля озера викликало страх у відпочивальників. В одного із загиблих залишився 3-річний син.

15 серпня на території розважального комплексу "Бреч" у Чернігівській області померли співробітники місцевої IT-компанії SendPulse Владислав Каснер та Євген Іванов. Про це повідомляє SendPulse у своєму Facebook.

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Колектив компанії SendPulse і їхні другі половини (140 осіб) відпочивали в туристичному комплексі "Бреч" на вихідних. Під час купання в озері Владиславу стало погано, і Євген спробував його врятувати. Загиблим було 26 і 28 років.

Як розповів колега загиблих Євген Кирієнко в коментарі ЗМІ, молоді люди купалися на мілководді в озері на території комплексу. Владислав Каснер видав характерний крик, "ніби в конвульсіях", і пішов на дно. При цьому молодик не намагався виплисти і вже не подавав ознак життя. Євген Іванов вирушив до нього на допомогу, і з таким же криком пішов на дно.

Після цього до озера підбіг охоронець, який повторював "б'є струмом, б'є струмом" і попросив усіх вийти з води. На території всього комплексу відключили електрику. Щоб дістати Євгенія, охоронець використовував весло. Тільки через 20 хвилин вдалося дістати тіло Владислава, він помер на руках у дружини. Швидка допомога приїхала за 5 хвилин, і незважаючи на тривалі реанімаційні дії, не змогла допомогти молодим людям.

Інший свідок того, що відбувається, Андрій Климанський, заявив, що в комплексі "Бреч" не знайшлося чергового електрика, а стан обладнання, що стоїть на березі озера, категорично не підходить для цих цілей. "Судячи з того, як там організована електромережа, ця трагедія була питанням часу", — вважає Климанський.

Ще один колега загиблих, Олександр Рись, розповів місцевим ЗМІ, що озеро було обладнане електричним насосом, який сильно шумів. Незважаючи на те, що комплекс "Бреч" має басейн і штучне озеро (за інформацією журналістів, раніше водойма була просто болотцем), на території не було ні лікаря, ні рятувальників.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 199 Кримінального кодексу України "Вбивство через необережність", але точну причину загибелі поки не називають — чекають результатів експертизи.

Комплекс "Бреч" наразі призупинив обслуговування туристів у зв'язку зі слідчими діями, що проходять після трагедії.

Як повідомляє місцеве видання Gorod.cn.ua, Євгену Іванову було 28 років. Він обіймав посаду менеджера з продажу в SendPulse вже два роки. Його колега, 25-річний (за інформацією суспільності, 26-річний) Владислав Каснер працював у тій же компанії маркетологом уже 4 роки. Владислав був на корпоративі зі своєю дружиною Катериною, з якою він нещодавно одружився — в червні 2021 року. Євген Іванов теж був одружений, у нього залишився 3-річний син Роберт.