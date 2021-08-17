На территории туристического комплекса "Бречь" не оказалось ни спасателей, ни врача, а электрическое оборудование возле озера вызывало боязнь у отдыхающих. У одного из погибших остался 3-летний сын.

15 августа на территории развлекательного комплекса "Бречь" в Черниговской области скончались сотрудники местной IT-компании SendPulse Владислав Каснер и Евгений Иванов. Об этом сообщает SendPulse в своем Facebook.

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Коллектив компании SendPulse и их вторые половины (140 человек) отдыхали в туристическом комплексе "Бречь" на выходных. Во время купания в озере Владиславу стало плохо, и Евгений попытался его спасти. Погибшим было 26 и 28 лет.

Как рассказал коллега погибших Евгений Кириенко в комментарии СМИ, молодые люди купались на мелководье в озере на территории комплекса. Владислав Каснер издал характерный крик, "будто в конвульсиях", и пошел на дно. При этом молодой человек не пытался выплыть и уже не подавал признаков жизни. Евгений Иванов отправился к нему на помощь, и с таким же криком пошел на дно.

После этого к озеру подбежал охранник, повторяющий "бьет током, бьет током" и попросил всех выйти из воды. На территории всего комплекса отключили электричество. Чтобы достать Евгения, охранник использовал весло. Только через 20 минут удалось достать тело Владислава, он умер на руках у жены. Скорая помощь приехала за 5 минут, и несмотря на длительные реанимационные действия, не смогла помочь молодым людям.

Другой свидетель происходящего, Андрей Климанский, заявил, что в комплексе "Бречь" не нашлось дежурного электрика, а состояние оборудования, стоящего на берегу озера, категорически не подходит для этих целей. "Судя по тому, как там организована электросеть, эта трагедия была вопросом времени", — считает Климанский.

Еще один коллега погибших, Александр Рысь, рассказал местным СМИ, что озеро было оборудовано электрическим насосом, который сильно шумел. Несмотря на то, что комплекс "Бречь" имеет бассейн и искусственное озеро (по информации журналистов, раньше водоем был просто болотцем), на территории не было ни врача, ни спасателей.

В полиции открыли уголовное производство по статье 199 Уголовного кодекса Украины "Убийство по неосторожности", но точную причину гибели пока не называют — ждут результатов экспертизы.

Комплекс "Бречь" на данный момент приостановил обслуживание туристов в связи со следственными действиями, проходящими после трагедии.

Как сообщает местное издание Gorod.cn.ua, Евгению Иванову было 28 лет. Он занимал должность менеджера по продажам в SendPulse уже два года. Его коллега, 25-летний (по информации Суспильного, 26-летний) Владислав Каснер работал в той же компании маркетологом уже 4 года. Владислав был на корпоративе со своей супругой Екатериной, на которой он недавно женился — в июне 2021 года. Евгений Иванов тоже был женат, у него остался 3-летний сын Роберт.