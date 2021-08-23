У Черкаській області затримано 6 осіб, які намагалися зірвати виступ Зеленського, — поліція
У Нацполіціі кажуть, що інцидент стався під час урочистого підняття державного прапора.
У Черкаській області поліція затримала шістьох осіб, які за словами правоохоронців, намагалися зірвати виступ президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області в Facebook.
Інцидент стався під час урочистого підняття Державного Прапора. У поліції повідомляють, що кілька чоловіків спробували встановити звукопідсилюючу апаратуру в місці проведення заходу. Учасники акції не мали відповідних дозволів.
"Сьогодні, 23 серпня, в Черкаській області під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного Прапора, група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури в місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок ", — повідомили в поліції.
В результаті інциденту, поліція затримала деяких учасників акції.
"Шестеро людей, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії і не виконували вимог поліцейських доставили в місцевий відділок поліції. Встановлюються дані правопорушників і надається правова кваліфікація їх дій", — підсумували правоохоронці.
У свою чергу, в Нацкопусі повідомили, що правоохоронці "напали на ветеранів російсько-української війни, які приїхали на відкриття арт-об'єкту "Серце України" на Черкащині".
"Сьогодні вранці ветеранів війни з Черкас не пустили до місця, де Зеленський повинен був підняти прапор України, до якого він не має ніякого відношення. Прапор Зеленського — білий. 6 хлопців затримали. Те, що сталося — в кращих традиціях часів Януковича", — прокоментував подію голова Нацкорпуса Андрій Білецький в Telegram.
Нагадаємо, 23 серпня був піднятий державний прапор в географічному центрі України — селі Мар'янівка Черкаської області. В урочистому заході взяв участь президент Володимир Зеленський.