У Черкаській області затримано 6 осіб, які намагалися зірвати виступ Зеленського, — поліція

У Нацполіціі кажуть, що інцидент стався під час урочистого підняття державного прапора.

У Черкаській області поліція затримала шістьох осіб, які за словами правоохоронців, намагалися зірвати виступ президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області в Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Інцидент стався під час урочистого підняття Державного Прапора. У поліції повідомляють, що кілька чоловіків спробували встановити звукопідсилюючу апаратуру в місці проведення заходу. Учасники акції не мали відповідних дозволів.

"Сьогодні, 23 серпня, в Черкаській області під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного Прапора, група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури в місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок ", — повідомили в поліції.

В результаті інциденту, поліція затримала деяких учасників акції.

"Шестеро людей, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії і не виконували вимог поліцейських доставили в місцевий відділок поліції. Встановлюються дані правопорушників і надається правова кваліфікація їх дій", — підсумували правоохоронці.

У свою чергу, в Нацкопусі повідомили, що правоохоронці "напали на ветеранів російсько-української війни, які приїхали на відкриття арт-об'єкту "Серце України" на Черкащині".

"Сьогодні вранці ветеранів війни з Черкас не пустили до місця, де Зеленський повинен був підняти прапор України, до якого він не має ніякого відношення. Прапор Зеленського — білий. 6 хлопців затримали. Те, що сталося — в кращих традиціях часів Януковича", — прокоментував подію голова Нацкорпуса Андрій Білецький в Telegram.

Нагадаємо, 23 серпня був піднятий державний прапор в географічному центрі України — селі Мар'янівка Черкаської області. В урочистому заході взяв участь президент Володимир Зеленський.