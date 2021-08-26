Кожен українець зможе стати донором після смерті за допомогою додатка "Дія", — Ляшко

Залишити відповідну заяву можна буде прямо зі свого смартфона. При цьому інформація про донорство буде конфіденційною до моменту смерті користувача.

Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством цифрової трансформації працює над новою функцією державного додатку "Дія", яка дозволить громадянам давати згоду на донорство після своєї смерті. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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За словами чиновника, в додатку кожен зможе за життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Чиновник зазначив, що впровадження такої послуги досить складний процес, тому що інформацію про таку заяву ніхто не повинен бачити, поки людина жива — навіть медпрацівники.

"У той же час, інформація повинна стати доступною, якщо цій людині констатована смерть мозку, і транспланто-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдину державну інформаційну систему трансплантації — ред.)", — додав міністр.

Ляшко також заявив, що після завершення робіт над послугою в додатку міністерство має намір почати інформаційну кампанію з популяризації донорства органів.

Нагадаємо, нещодавно в київському інституті імені Амосова чоловікові успішно провели операцію з пересадки донорського серця.

Раніше Фокус розбирався, як в Україні в минулому році відновили трансплантацію органів і що заважало владі зробити це раніше.