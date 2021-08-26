Каждый украинец сможет стать донором после смерти при помощи приложения "Дія", - Ляшко

Оставить соответствующее заявление можно будет прямо со своего смартфона. При этом информация о донорстве будет конфиденциальной до момента смерти пользователя.

Министерство здравоохранения совместно с министерством цифровой трансформации работает над новой функцией государственного приложения "Дія", которая позволит гражданам давать согласие на донорство после своей смерти. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По словам чиновника, в приложении каждый сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Чиновник отметил, что внедрение такой услуги достаточно сложный процесс, так как информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив — даже медработники.

"В то же время, информация должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единой государственной информационной системе трансплантации — ред.)", — добавил министр.

Ляшко также заявил, что после завершения работ над услугой в приложении министерство намерено начать информационную кампанию по популяризации донорства органов.

Напомним, недавно в киевском институте имени Амосова мужчине успешно провели операцию по пересадке донорского сердца.

Ранее Фокус разбирался, как в Украине в прошлом году возобновили трансплантацию органов и что мешало властям сделать это ранее.