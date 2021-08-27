100 сучасників, які змінили Україну. Кузьма Скрябін вийшов на 8 місце в рейтингу довіри
На сайті Фокус триває голосування, де можна висловити своє ставлення до 100 сучасників, які змінили Україну. Голосувати можна як "за", так і "проти" номінантів, обраних незалежними експертами.
На сайті focus.ua триває онлайн-голосування за народний рейтинг 100 сучасників, які змінили Україну.
У порівнянні з 26 серпня, Петро Порошенко і Мустафа Найєм піднялися на одну позицію в рейтингу недовіри, посівши 6 і 8 місця відповідно. Також у десятку за рівнем недовіри потрапив Борис Колесніков.
У рейтингу довіри досяг успіху Мустафа Джемілєв, Кузьма Скрябін та Ігор Гордійчук. При цьому в Скрябіна чимало кількість голосів "не довіряю" — за — 475, проти — 126. У балансі довіри і недовіри в першій десятці піднявся Ігор Гордійчук.
Найактивніше голосує аудиторія Петра Порошенка — на 438 голосів "за" більше порівняно з вчорашнім днем.
Голосування триватиме до 1 вересня.
Станом на 14:00 27 серпня рейтинг виглядає так.
Рейтинг недовіри:
- Ігор Коломойський — картка (за — 26, проти — 518)
- Юлія Тимошенко — картка (за — 83, проти — 478)
- Микола Азаров — картка (за — 64, проти — 472)
- Рінат Ахметов — картка (за — 33, проти — 459)
- Юрій Бойко — картка (за — 96, проти — 441)
- ↑ Мустафа Найєм — картка (за — 49, проти — 468)
- Сергій Льовочкін — картка (за — 113, проти — 365)
- ↑ Петро Порошенко — картка (за — 2 192, проти — 364)
- Дмитро Фірташ — картка (за — 5, проти — 357)
- ↑ Борис Колесніков — картка (за — 207, проти — 333)
Рейтинг довіри:
- Петро Порошенко — картка (за — 2192, проти — 364)
- В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1 195, проти — 22)
- Ліна Костенко — картка (за — 866, проти — 17)
- Любомир Гузар — картка (за — 644, проти — 31)
- Сергій Жадан — картка (за — 512, проти — 43)
- ↑ Мустафа Джемілєв — картка (за — 488, проти — 60)
- Віктор Ющенко — картка (за — 487, проти — 152)
- ↑ Кузьма Скрябін — картка (за — 475, проти — 126)
- Ада Роговцева — картка (за — 465, проти — 35)
- ↑ Ігор Гордійчук — картка (за — 429, проти — 20)
Баланс довіри і недовіри:
- Петро Порошенко — картка (за — 2 192, проти — 364)
- В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1 195, проти — 22)
- Ліна Костенко — картка (за — 866, проти — 17)
- Любомир Гузар — картка (за — 644, проти — 31)
- Сергій Жадан — картка (за — 512, проти — 43)
- Ада Роговцева — картка (за — 465, проти — 35)
- Мустафа Джемілєв — картка (за — 488, проти — 60)
- ↑ Ігор Гордійчук — картка (за — 429, проти — 20)
- Левко Лук'яненко — картка (за — 427, проти — 20)
- Богдан Ступка — картка (за — 427, проти — 35)
Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну
Перейдіть в картку людини, за або проти якої хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь у своєму Facebook-акаунті.
Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.
Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.
Поставити свій голос фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.