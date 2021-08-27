100 сучасників, які змінили Україну. Кузьма Скрябін вийшов на 8 місце в рейтингу довіри

На сайті Фокус триває голосування, де можна висловити своє ставлення до 100 сучасників, які змінили Україну. Голосувати можна як "за", так і "проти" номінантів, обраних незалежними експертами.

На сайті focus.ua триває онлайн-голосування за народний рейтинг 100 сучасників, які змінили Україну.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У порівнянні з 26 серпня, Петро Порошенко і Мустафа Найєм піднялися на одну позицію в рейтингу недовіри, посівши 6 і 8 місця відповідно. Також у десятку за рівнем недовіри потрапив Борис Колесніков.

У рейтингу довіри досяг успіху Мустафа Джемілєв, Кузьма Скрябін та Ігор Гордійчук. При цьому в Скрябіна чимало кількість голосів "не довіряю" — за — 475, проти — 126. У балансі довіри і недовіри в першій десятці піднявся Ігор Гордійчук.

Найактивніше голосує аудиторія Петра Порошенка — на 438 голосів "за" більше порівняно з вчорашнім днем.

Голосування триватиме до 1 вересня.

Станом на 14:00 27 серпня рейтинг виглядає так.

Рейтинг недовіри:

Ігор Коломойський — картка (за — 26, проти — 518) Юлія Тимошенко — картка (за — 83, проти — 478) Микола Азаров — картка (за — 64, проти — 472) Рінат Ахметов — картка (за — 33, проти — 459) Юрій Бойко — картка (за — 96, проти — 441) ↑ Мустафа Найєм — картка (за — 49, проти — 468) Сергій Льовочкін — картка (за — 113, проти — 365) ↑ Петро Порошенко — картка (за — 2 192, проти — 364) Дмитро Фірташ — картка (за — 5, проти — 357) ↑ Борис Колесніков — картка (за — 207, проти — 333)

Рейтинг довіри:

Петро Порошенко — картка (за — 2192, проти — 364) В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1 195, проти — 22) Ліна Костенко — картка (за — 866, проти — 17) Любомир Гузар — картка (за — 644, проти — 31) Сергій Жадан — картка (за — 512, проти — 43) ↑ Мустафа Джемілєв — картка (за — 488, проти — 60) Віктор Ющенко — картка (за — 487, проти — 152) ↑ Кузьма Скрябін — картка (за — 475, проти — 126) Ада Роговцева — картка (за — 465, проти — 35) ↑ Ігор Гордійчук — картка (за — 429, проти — 20)

Баланс довіри і недовіри:

Петро Порошенко — картка (за — 2 192, проти — 364) В'ячеслав Чорновіл — картка (за — 1 195, проти — 22) Ліна Костенко — картка (за — 866, проти — 17) Любомир Гузар — картка (за — 644, проти — 31) Сергій Жадан — картка (за — 512, проти — 43) Ада Роговцева — картка (за — 465, проти — 35) Мустафа Джемілєв — картка (за — 488, проти — 60) ↑ Ігор Гордійчук — картка (за — 429, проти — 20) Левко Лук'яненко — картка (за — 427, проти — 20) Богдан Ступка — картка (за — 427, проти — 35)

Важливо

Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну — голосування розпочалося

Як голосувати в рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну

Перейдіть в картку людини, за або проти якої хочете проголосувати. Ви побачите кнопку "Увійдіть, щоб проголосувати". Авторизуйтесь у своєму Facebook-акаунті.

Після проходження авторизації ви побачите дві кнопки: "Довіряю" і "Не довіряю". Виберіть ту, яка відповідає вашій думці.

Після голосування ви можете побачити кількість людей, які вже проголосували "за" або "проти" учасника. Ваш голос додасться протягом 5-10 хвилин.

Поставити свій голос фігурантам рейтингу ви можете тут: "Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну". Голосування триватиме до 1 вересня.