Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну — голосування розпочалося

Що це таке, як голосувати і розуміти результати

Всіх знаменитих сучасників ми розділили на категорії: політика, економіка, суспільство. Експерти отримали лонг-лист у кожній категорії з 30-40 претендентами. Експерти мали право виставити десять оцінок, від 1 до 10 балів, відповідаючи на питання "поставте бали навпроти тих, хто, на вашу думку, змінив країну і вплинув на її розвиток". Також експерти мали право називати своїх кандидатів. Оцінки по кожному кандидату підсумовувалися, і перші десять осіб у кожній категорії потрапили у фінальний список, опублікований в журналі. З ним ви можете ознайомитися тут: "Експертний рейтинг. 30 сучасників, які змінили Україну".

На сайті редакція Фокуса публікує повний список зі 100 імен і просить читачів оцінити наслідки їх впливу і висловити довіру чи недовіру кожному з учасників. За замовчуванням рейтинг буде сформований за "балансом довіри і недовіри". Цей показник виходить, якщо від кількості голосів "за" учасника відняти голоси "проти". При цьому у читачів буде можливість змінити сортування таблиці і подивитися рейтинги довіри, рейтинги недовіри і рейтинг впливу, складений експертами. Зверніть увагу, що експерти оцінювали рівень впливу сучасників, а не наслідки їх діяльності. Щоб проголосувати, потрібно зайти в картку учасника рейтингу і пройти авторизацію через Facebook. Голосувати можна тільки з території України.