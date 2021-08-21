Народний рейтинг. 100 сучасників, які змінили Україну — голосування розпочалося
Напередодні Дня незалежності за допомогою експертів у сфері держуправління, громадського та культурного життя редакція Фокуса вибрала 100 видатних сучасників, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої країни. Тепер ми пропонуємо читачам дати оцінку їх внеску — як позитивному, так і негативному.
Що це таке, як голосувати і розуміти результати
Всіх знаменитих сучасників ми розділили на категорії: політика, економіка, суспільство. Експерти отримали лонг-лист у кожній категорії з 30-40 претендентами. Експерти мали право виставити десять оцінок, від 1 до 10 балів, відповідаючи на питання "поставте бали навпроти тих, хто, на вашу думку, змінив країну і вплинув на її розвиток". Також експерти мали право називати своїх кандидатів. Оцінки по кожному кандидату підсумовувалися, і перші десять осіб у кожній категорії потрапили у фінальний список, опублікований в журналі. З ним ви можете ознайомитися тут: "Експертний рейтинг. 30 сучасників, які змінили Україну".
На сайті редакція Фокуса публікує повний список зі 100 імен і просить читачів оцінити наслідки їх впливу і висловити довіру чи недовіру кожному з учасників. За замовчуванням рейтинг буде сформований за "балансом довіри і недовіри". Цей показник виходить, якщо від кількості голосів "за" учасника відняти голоси "проти". При цьому у читачів буде можливість змінити сортування таблиці і подивитися рейтинги довіри, рейтинги недовіри і рейтинг впливу, складений експертами. Зверніть увагу, що експерти оцінювали рівень впливу сучасників, а не наслідки їх діяльності. Щоб проголосувати, потрібно зайти в картку учасника рейтингу і пройти авторизацію через Facebook. Голосувати можна тільки з території України.
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Петро Порошенко #1Довіра26340
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В'ячеслав Чорновіл #2Довіра1731
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Сергій Жадан #3Довіра1664
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Ліна Костенко #4Довіра1612
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Любомир Гузар #5Довіра1033
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Ада Роговцева #6Довіра692
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Левко Лук'яненко #7Довіра683
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Віктор Ющенко #8Довіра8220
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Мустафа Джемілєв #9Довіра665
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#10 Віддати голосКузьма Скрябін #10Довіра7212
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#11 Віддати голосБогдан Ступка #11Довіра581
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#12 Віддати голосГеоргій Гонгадзе #12Довіра513
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#13 Віддати голосІгор Гордійчук #13Довіра481
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#14 Віддати голосмитрополит Єпіфаній #14Довіра528
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#15 Віддати голосЛесь Подерв'янський #15Довіра474
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#16 Віддати голосВалерій Лобановський #16Довіра454
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#17 Віддати голосСергій Кульчицький #17Довіра432
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#18 Віддати голосАхтем Сеітаблаєв #18Довіра433
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#19 Віддати голосАндрій Шевченко #19Довіра434
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#20 Віддати голосОксана Забужко #20Довіра417
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#21 Віддати голосМирослав Скорик #21Довіра341
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#22 Віддати голосЛеонід Каденюк #22Довіра332
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#23 Віддати голосОлександр Турчинов #23Довіра4818
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#24 Віддати голосІван Марчук #24Довіра304
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#25 Віддати голосДмитро Ярош #25Довіра3713
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#26 Віддати голосВалерія Гонтарева #26Довіра3715
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#27 Віддати голосЮрій Андрухович #27Довіра253
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#28 Віддати голосІрина Бекешкіна #28Довіра254
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#29 Віддати голосБогдан Гаврилишин #29Довіра232
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#30 Віддати голосТарас Чубай #30Довіра233
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#31 Віддати голосСвятослав Вакарчук #31Довіра3922
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#32 Віддати голосМирослав Попович #32Довіра181
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#33 Віддати голосОлександр Шалімов #33Довіра181
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#34 Віддати голосВадим Гетьман #34Довіра171
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#35 Віддати голосВ'ячеслав Брюховецький #35Довіра171
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#36 Віддати голосСоломія Павличко #36Довіра171
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#37 Віддати голосАндрій Парубій #37Довіра3015
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#38 Віддати голосВолодимир Горбулін #38Довіра162
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#39 Віддати голосКіра Муратова #39Довіра162
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#40 Віддати голосОлег Сенцов #40Довіра229
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#41 Віддати голосСергій Проскурня #41Довіра121
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#42 Віддати голосЄвген Сверстюк #42Довіра122
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#43 Віддати голосГеоргій Кирпа #43Довіра167
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#44 Віддати голосЯрослав Грицак #44Довіра134
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#45 Віддати голосОлександр Пасхавер #45Довіра112
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#46 Віддати голосВалентин Сильвестров #46Довіра101
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#47 Віддати голосМирослав Маринович #47Довіра101
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#48 Віддати голосНаталія Яресько #48Довіра168
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#49 Віддати голосРуслана Лижичко #49Довіра168
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#50 Віддати голосАндрій Курков #50Довіра102
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#51 Віддати голосМихайло Горинь #51Довіра92
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#52 Віддати голосКирило Карабиць #52Довіра70
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#53 Віддати голосБогдан Данилишин #53Довіра1913
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#54 Віддати голосОлег Скрипка #54Довіра159
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#55 Віддати голосГеннадій Удовенко #55Довіра93
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#56 Віддати голосМирослав Слабошпицький #56Довіра82
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#57 Віддати голосАрсеній Яценюк #57Довіра2116
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#58 Віддати голосСергій Плохій #58Довіра61
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#59 Віддати голосАндрій Коболєв #59Довіра1511
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#60 Віддати голосЯків Смолій #60Довіра118
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#61 Віддати голосВолодимир Стельмах #61Довіра96
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#62 Віддати голосВіктор Мусіяка #62Довіра63
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#63 Віддати голосОлексій Вадатурський #63Довіра63
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#64 Віддати голосДмитро Горбачов #64Довіра42
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#65 Віддати голосВікторія Польова #65Довіра42
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#66 Віддати голосСергій Бубка #66Довіра1716
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#67 Віддати голосТарас Мельник #67Довіра65
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#68 Віддати голосФедір Шпиг #68Довіра22
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#69 Віддати голосУляна Супрун #69Довіра00
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#70 Віддати голосВіталій Кличко #70Довіра00
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#71 Віддати голосВ'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк #71Довіра00
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#72 Віддати голосМикола Баграєв #72Довіра34
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#73 Віддати голосВолодимир Матвієнко #73Довіра23
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#74 Віддати голосмитрополит Філарет #74Довіра1620
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#75 Віддати голосОксана Баюл #75Довіра611
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#76 Віддати голосВєрка Сердючка (Андрій Данилко) #76Довіра1925
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#77 Віддати голосЛеонід Кравчук #77Довіра1723
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#78 Віддати голосВолодимир Гройсман #78Довіра1622
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#79 Віддати голосБорис Тодуров #79Довіра1423
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#80 Віддати голосСергій Марченко #80Довіра312
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#81 Віддати голосАндрій Садовий #81Довіра827
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#82 Віддати голосОлександр Роднянський #82Довіра627
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#83 Віддати голосМустафа Найєм #83Довіра1236
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#84 Віддати голосКостянтин Жеваго #84Довіра128
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#85 Віддати голосІрина Білик #85Довіра432
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#86 Віддати голосЛеонід Кучма #86Довіра1449
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#87 Віддати голосВіктор Пінчук #87Довіра742
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#88 Віддати голосСергій Льовочкін #88Довіра1147
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#89 Віддати голосАнатолій Кінах #89Довіра137
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#90 Віддати голосСергій Тігіпко #90Довіра341
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#91 Віддати голосБорис Колесніков #91Довіра244
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#92 Віддати голосДмитро Фірташ #92Довіра042
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#93 Віддати голосЮлія Тимошенко #93Довіра1659
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#94 Віддати голосОлександр Мороз #94Довіра144
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#95 Віддати голосГригорій Суркіс #95Довіра351
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#96 Віддати голосРінат Ахметов #96Довіра763
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#97 Віддати голосЮрій Бойко #97Довіра163
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#98 Віддати голосІгор Коломойський #98Довіра366
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#99 Віддати голосМикола Азаров #99Довіра273
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#100 Віддати голосВіктор Янукович #100Довіра493