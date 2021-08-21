Народный рейтинг. 100 современников, которые изменили Украину — голосование началось
В преддверии Дня независимости с помощью экспертов в сфере госуправления, общественной и культурной жизни редакция Фокуса выбрала 100 выдающихся современников, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Теперь мы предлагаем читателям дать оценку их вкладу — как положительному, так и отрицательному.
Что это такое, как голосовать и понимать результаты
Всех знаменитых современников мы разделили на категории: политика, экономика, общество. Эксперты получили лонг-лист в каждой категории с 30–40 претендентами. Эксперты имели право выставить десять оценок, от 1 до 10 баллов, отвечая на вопрос "поставьте баллы напротив тех, кто, по вашему мнению, изменил страну и повлиял на ее развитие". Также эксперты имели право называть своих кандидатов. Оценки по каждому кандидату суммировались, и первые десять человек в каждой категории попали в финальный список, опубликованный в журнале. С ним вы можете ознакомиться здесь: "Экспертный рейтинг. 30 современников, которые изменили Украину".
На сайте редакция Фокуса публикует полный список из 100 имен и просит читателей оценить последствия их влияния и выразить доверие или недоверие каждому из участников. По умолчанию рейтинг будет сформирован по "балансу доверия и недоверия". Этот показатель получается, если от количества голосов "за" участника отнять голоса "против". При этом у читателей будет возможность изменить сортировку таблицы и посмотреть рейтинги доверия, рейтинги недоверия и рейтинг влияния, составленный экспертами. Обратите внимание, что эксперты оценивали уровень влияния современников, а не последствия их деятельности. Чтобы проголосовать, нужно зайти в карточку участника рейтинга и пройти авторизацию через Facebook. Голосовать можно только с территории Украины.
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#1 Отдать голосБогдан Данилишин #1Доверие112
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#2 Отдать голосВалерий Лобановский #2Доверие60
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#3 Отдать голосВячеслав Черновол #3Доверие50
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#4 Отдать голосАндрей Шевченко #4Доверие50
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#5 Отдать голосЛеонид Кравчук #5Доверие40
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#6 Отдать голосЛеонид Каденюк #6Доверие40
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#7 Отдать голосКузьма Скрябин #7Доверие40
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#8 Отдать голосИрина Бекешкина #8Доверие41
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#9 Отдать голосЛина Костенко #9Доверие30
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#10 Отдать голосВладимир Горбулин #10Доверие30
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#11 Отдать голосМирослав Скорик #11Доверие30
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#12 Отдать голосВадим Гетьман #12Доверие30
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#13 Отдать голосГеоргий Гонгадзе #13Доверие30
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#14 Отдать голосБогдан Ступка #14Доверие30
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#15 Отдать голосАда Роговцева #15Доверие30
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#16 Отдать голосКира Муратова #16Доверие30
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#17 Отдать голосАлександр Шалимов #17Доверие30
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#18 Отдать голосСергей Бубка #18Доверие31
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#19 Отдать голосЛюбомир Гузар #19Доверие20
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#20 Отдать голосСергей Проскурня #20Доверие20
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#21 Отдать голосГеоргий Кирпа #21Доверие20
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#22 Отдать голосМирослав Попович #22Доверие20
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#23 Отдать голосСергей Жадан #23Доверие20
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#24 Отдать голосМихаил Горынь #24Доверие20
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#25 Отдать голосГеннадий Удовенко #25Доверие20
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#26 Отдать голосМирослав Маринович #26Доверие20
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#27 Отдать голосБорис Тодуров #27Доверие20
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#28 Отдать голосАлександр Роднянский #28Доверие20
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#29 Отдать голосАлександр Пасхавер #29Доверие20
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#30 Отдать голосИгорь Гордийчук #30Доверие20
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#31 Отдать голосЛеонид Кучма #31Доверие32
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#32 Отдать голосВиктор Пинчук #32Доверие21
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#33 Отдать голосВладимир Стельмах #33Доверие21
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#34 Отдать голосРуслана Лыжичко #34Доверие21
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#35 Отдать голосАхтем Сейтаблаев #35Доверие21
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#36 Отдать голосГригорий Суркис #36Доверие21
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#37 Отдать голосВерка Сердючка (Андрей Данилко) #37Доверие21
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#38 Отдать голосВиктор Мусияка #38Доверие21
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#39 Отдать голосНаталия Яресько #39Доверие10
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#40 Отдать голосСергей Тигипко #40Доверие10
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#41 Отдать голосЛевко Лукьяненко #41Доверие10
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#42 Отдать голосмитрополит Филарет #42Доверие10
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#43 Отдать голосИван Марчук #43Доверие10
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#44 Отдать голосСергей Кульчицкий #44Доверие10
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#45 Отдать голосЛесь Подервянский #45Доверие10
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#46 Отдать голосБогдан Гаврилишин #46Доверие10
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#47 Отдать голосВячеслав Брюховецкий #47Доверие10
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#48 Отдать голосЯрослав Грицак #48Доверие10
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#49 Отдать голосВиктор Ющенко #49Доверие22
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#50 Отдать голосАрсений Яценюк #50Доверие22
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#51 Отдать голосСвятослав Вакарчук #51Доверие11
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#52 Отдать голосЯков Смолий #52Доверие11
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#53 Отдать голосСергей Марченко #53Доверие11
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#54 Отдать голосАнатолий Кинах #54Доверие11
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#55 Отдать голосАлександр Турчинов #55Доверие11
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#56 Отдать голосОксана Забужко #56Доверие11
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#57 Отдать голосЮрий Андрухович #57Доверие11
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#58 Отдать голосТарас Чубай #58Доверие00
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#59 Отдать голосНиколай Баграев #59Доверие00
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#60 Отдать голосИрина Билык #60Доверие00
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#61 Отдать голосВиктория Полевая #61Доверие00
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#62 Отдать голосДмитрий Горбачев #62Доверие00
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#63 Отдать голосСергей Плохий #63Доверие00
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#64 Отдать голосАндрей Курков #64Доверие00
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#65 Отдать голосАлексей Вадатурский #65Доверие00
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#66 Отдать голосЕвгений Сверстюк #66Доверие00
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#67 Отдать голосОксана Баюл #67Доверие00
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#68 Отдать голосКирилл Карабиц #68Доверие00
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#69 Отдать голосФедор Шпиг #69Доверие00
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#70 Отдать голосВалентин Сильвестров #70Доверие00
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#71 Отдать голосТарас Мельник #71Доверие00
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#72 Отдать голосВладимир Матвиенко #72Доверие00
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#73 Отдать голосВячеслав Климов и Владимир Поперешнюк (Нова пошта) #73Доверие00
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#74 Отдать голосОлег Сенцов #74Доверие00
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#75 Отдать голосСоломия Павлычко #75Доверие00
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#76 Отдать голосВиталий Кличко #76Доверие00
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#77 Отдать голосУляна Супрун #77Доверие00
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#78 Отдать голосМирослав Слабошпицкий #78Доверие00
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#79 Отдать голосПетр Порошенко #79Доверие56
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#80 Отдать голосВалерия Гонтарева #80Доверие12
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#81 Отдать голосЮлия Тимошенко #81Доверие12
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#82 Отдать голосАндрей Парубий #82Доверие12
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#83 Отдать голосБорис Колесников #83Доверие12
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#84 Отдать голосДмитрий Ярош #84Доверие12
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#85 Отдать голосмитрополит Епифаний #85Доверие12
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#86 Отдать голосМустафа Найем #86Доверие12
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#87 Отдать голосМустафа Джемилев #87Доверие01
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#88 Отдать голосАндрей Коболев #88Доверие01
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#89 Отдать голосОлег Скрипка #89Доверие01
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#90 Отдать голосАлександр Мороз #90Доверие01
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#91 Отдать голосРинат Ахметов #91Доверие13
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#92 Отдать голосИгорь Коломойский #92Доверие13
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#93 Отдать голосВладимир Гройсман #93Доверие13
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#94 Отдать голосДмитрий Фирташ #94Доверие02
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#95 Отдать голосКонстантин Жеваго #95Доверие02
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#96 Отдать голосЮрий Бойко #96Доверие14
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#97 Отдать голосНиколай Азаров #97Доверие03
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#98 Отдать голосАндрей Садовый #98Доверие03
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#99 Отдать голосВиктор Янукович #99Доверие15
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#100 Отдать голосСергей Левочкин #100Доверие15