Народный рейтинг. 100 современников, которые изменили Украину — голосование началось

Что это такое, как голосовать и понимать результаты

Всех знаменитых современников мы разделили на категории: политика, экономика, общество. Эксперты получили лонг-лист в каждой категории с 30–40 претендентами. Эксперты имели право выставить десять оценок, от 1 до 10 баллов, отвечая на вопрос "поставьте баллы напротив тех, кто, по вашему мнению, изменил страну и повлиял на ее развитие". Также эксперты имели право называть своих кандидатов. Оценки по каждому кандидату суммировались, и первые десять человек в каждой категории попали в финальный список, опубликованный в журнале. С ним вы можете ознакомиться здесь: "Экспертный рейтинг. 30 современников, которые изменили Украину".

На сайте редакция Фокуса публикует полный список из 100 имен и просит читателей оценить последствия их влияния и выразить доверие или недоверие каждому из участников. По умолчанию рейтинг будет сформирован по "балансу доверия и недоверия". Этот показатель получается, если от количества голосов "за" участника отнять голоса "против". При этом у читателей будет возможность изменить сортировку таблицы и посмотреть рейтинги доверия, рейтинги недоверия и рейтинг влияния, составленный экспертами. Обратите внимание, что эксперты оценивали уровень влияния современников, а не последствия их деятельности. Чтобы проголосовать, нужно зайти в карточку участника рейтинга и пройти авторизацию через Facebook. Голосовать можно только с территории Украины.