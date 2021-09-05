"Айфонів" на 17 мільйонів. На кордоні затримали українця з партією смартфонів (фото)

Більше 2000 гаджетів хотів нелегально завезти в Україну наш співвітчизник.

Українські прикордонники передали поліції і самого порушника, і його вантаж, вартістю 17,5 млн гривень, повідомляє УНІАН

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Фото: УНІАН

Близько 2300 пристроїв, виробництва компанії Apple віз в країну 35-річний громадянин України.

Фото: УНІАН

Під час митного огляду, прикордонники вирішили ретельніше вивчити вміст багажного відділення автомобіля любителя "яблучних" пристроїв.

Фото: УНІАН

В результаті під уживаними запчастинами була виявлена партія різноманітної продукції американської компанії.

"Були виявлені нові і б/у пристрої: 775 телефонів 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшета, 73 ноутбука і 40 ручок", — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України.

За оцінками, вартість вилученої продукції Apple може досягати 17,5 мільйона гривень.

Нагадуємо, що кілька іноземців хотіли нелегально перетнути кордон України з Польщею на таксі, але їх затримали прикордонники.