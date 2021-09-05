"Айфонов" на 17 миллионов. На границе задержали украинца с партией смартфонов (фото)
Более 2000 гаджетов хотел нелегально завезти в Украину наш соотечественник.
Украинские пограничники передали полиции и самого нарушителя, и его груз, стоимостью 17,5 млн гривен, сообщает УНИАН
Около 2300 устройств, производства компании Apple вез в страну 35-летний гражданин Украины.
Во время таможенного осмотра, пограничники решили более тщательно изучить содержимое багажного отделения автомобиля любителя "яблочных" устройств.
В итоге под подержанными запчастями была обнаружена партия разнообразной продукции американской компании.
"Были обнаружены новые и б/у устройства: 775 телефонов, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
По оценкам, стоимость изъятой продукции Apple может достигать 17,5 миллионов гривен.
Напоминаем, что несколько иностранцев хотели нелегально пересечь границу Украины с Польшей на такси, но их задержали пограничники.