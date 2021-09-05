"Айфонов" на 17 миллионов. На границе задержали украинца с партией смартфонов (фото)

Более 2000 гаджетов хотел нелегально завезти в Украину наш соотечественник.

Украинские пограничники передали полиции и самого нарушителя, и его груз, стоимостью 17,5 млн гривен, сообщает УНИАН

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Фото: УНИАН

Около 2300 устройств, производства компании Apple вез в страну 35-летний гражданин Украины.

Фото: УНИАН

Во время таможенного осмотра, пограничники решили более тщательно изучить содержимое багажного отделения автомобиля любителя "яблочных" устройств.

Фото: УНИАН

В итоге под подержанными запчастями была обнаружена партия разнообразной продукции американской компании.

"Были обнаружены новые и б/у устройства: 775 телефонов, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

По оценкам, стоимость изъятой продукции Apple может достигать 17,5 миллионов гривен.

Напоминаем, что несколько иностранцев хотели нелегально пересечь границу Украины с Польшей на такси, но их задержали пограничники.