На такси за границу. Иностранцы-нелегалы пытались из Украины попасть в ЕС

Китайца и жителей Ливана, которые пытались незаконно пересечь границу, задержали пограничники.

Четырех иностранцев задержали во Львовской области пограничники при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

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Трое граждан Ливана на такси пытались выехать в Польшу. Но их остановила группа пограничников в нескольких сотнях метров от границы и после проверки оказалось, что у иностранцев нет никаких документов. Их задержали.

[ + – ] Задержанный гражданин Китая Фото: УНИАН

Во время другого подобного инцидента о попытке незаконного пересечения границы иностранцем сообщил пограничникам местный житель. По его словам, незнакомец недалеко от границы с Польшей пытался выяснить как попасть на территорию ЕС вне пункта пропуска. Задержанный пограничниками человек оказался гражданином Китая.

В отношении всех задержанных были составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напоминаем, что двое жителей России нелегально пересекли украинскую границу, чтобы отдохнуть на Черном море. Сначала они объясняли свои действия тем, что действуют карантинные ограничения, но позже оказалось, что одному из них запрещено находится в Украине.

Также Фокус писал о задержании двух жительниц Молдовы и одной девушки из России за незаконное пересечение украинской границы. Задержанные девушки также хотели отдохнуть на морском побережье Одессы.