Двое россиян нелегально переплыли Ворсклу, чтобы отдохнуть в Одессе (видео)

Свои действия они объяснили "карантинными ограничениями". Позже выяснилось, что одному из мужчин въезд в Украину запрещен.

Двое граждан РФ незаконно пересекли границу Украины для того, чтобы отдохнуть в Одессе.

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Об этом в субботу, 5 июня, сообщает в Facebook пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ.

Задержали нарушителей границы пограничники, несшие службу у населенного пункта Лукашевка неподалеку от границы.

У мужчин 1980 и 1982 рождения были с собой лишь водительское удостоверение и рюкзак.

По их словам, они собирались посетить Одессу, чтобы отдохнуть на побережье Черного моря.

Свой неординарный способ пересечения государственной границы мужчины объяснили карантинными ограничениями.

[ + – ] Видео с нарушителями границы

Однако позже выяснилось, что одному из задержанных в 2019 году запретили въезд в Украину на три года за нарушение украинского законодательства.

Тогда гражданин России в аэропорту "Жуляны" (Киев) устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении Украины и сотрудников ГПСУ.

За незаконное пересечение границы мужчинам грозит административная ответственность. Также им запретят въезд в Украину: тому, кто повторно совершил пересечение границы на 10 лет, его другу – на 5.

[ + – ] Сообщение ГПСУ

Ранее сообщалось, что в конце мая на Закарпатье пограничники задержали поляка, пытавшегося третий раз с начала года нелегально проникнуть на территорию Украины. Мужчина заявил, что хотел попасть в страну для того, чтобы "собирать клубнику".

Также мы рассказывали, как в Украину не пустили полный автобус белорусов с поддельными результатам ПЦР-тестов.

Фокус писал о том, что сотрудники ГПСУ задержали гражданина Украины за попытку нелегального ввоза в Украину из России коробок с 20-ю голубями-спортсменами.