Украинец пытался завезти в страну российских голубей-спортсменов (видео)

Задержанный утверждал, что коробки с птицами нашел случайно, но пограничники ему не поверили

Гражданина Украины задержали сотрудники ГПСУ за попытку нелегального ввоза в Украину из России коробок с 20-ю голубями.

Как информирует пресс-служба ведомства, о неизвестном мужчине у границы сообщил пограничникам местный житель. Выяснилось, что нарушителем оказался 43-летний гражданин Украины, имевший при себе две коробки с декоративными голубями.

"При осмотре пернатых пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка "RUS SRSG 2020", что свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов", – сказано в сообщении.

Задержанный заявил, что якобы во время поиска собаки, сбежавшей от него в направлении границы, он заблудился, а ящики с голубями просто нашел. Однако, после проверки участка границы, было установлено, что мужчина пересек российско-украинскую границу незаконно с территории Украины на территорию России, а затем – обратно.

В ГПСУ предполагают, что птиц могли использовать в соревнованиях. Мужчину задержали для выяснения обстоятельств правонарушения.

[ + – ] Голуби, которых пытались незаконно ввезти в Украину

Напомним, 10 марта в Харьковской области на украинско-российской границе (КПВВ Гоптовка) взорвался грузовой автомобиль.

11 февраля свыше сотни граждан Украины и Молдовы с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были задержаны на украинско-польском пограничном переходе в Медыке во Львовской области.

В январе 2021 года работники Галицкой таможни, совместно с сотрудниками СБУ обнаружили около 4,5 тыс. ценных редких предметов: старинные банкноты и монеты, медали, часы, бижутерию.

Фокус сообщал о том, что на пункте пропуска "Гоптовка", который находится в Дергачевском районе Харьковской области, задержали 71-летнюю старушку, которая под верхней одеждой пыталась пронести на территорию России две бутылки с марихуаной.